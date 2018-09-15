«Сибирь» уволила главного тренера

отправила в отставку главного тренера команды сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

Клуб принял решение расстаться с 53-летним специалистом в связи с неудовлетворительными результатами.

«Сибирь» потерпела шесть поражений кряду на старте нового сезона КХЛ, не набрав ни одного очка.

«Мы благодарим Владимира Владимировича за проделанную работу в ХК "Сибирь" и желаем успехов в профессиональной деятельности», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Юрзинов-младший принял «Сибирь» в декабре 2017 года. В прошлом сезоне новосибирцам не хватило одного очка для попадания в плей-офф.

Юрзинов ранее также работал в «Торпедо», «Северстали», «Салавате Юлаеве», «Куньлуне» и в нескольких финских клубах. 0