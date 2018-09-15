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    «Сибирь» уволила главного тренера

    КХЛ Сибирь
    «Сибирь» отправила в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова-младшего, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

    Владимир Юрзинов
    Владимир Юрзинов
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    Клуб принял решение расстаться с 53-летним специалистом в связи с неудовлетворительными результатами.

    «Сибирь» потерпела шесть поражений кряду на старте нового сезона КХЛ, не набрав ни одного очка.

    «Мы благодарим Владимира Владимировича за проделанную работу в ХК "Сибирь" и желаем успехов в профессиональной деятельности», — говорится в сообщении на сайте клуба.

    Юрзинов-младший принял «Сибирь» в декабре 2017 года. В прошлом сезоне новосибирцам не хватило одного очка для попадания в плей-офф.

    Юрзинов ранее также работал в «Торпедо», «Северстали», «Салавате Юлаеве», «Куньлуне» и в нескольких финских клубах. 0

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