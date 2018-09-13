«Магнитка» прервала победную серию «Авангарда»

«Авангард» — «Магнитка»
ХК «Авангард»
Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Победную шайбу во втором периоде в большинстве забросил Сергей Мозякин.
Таким образом, «Магнитка» прервала пятиматчевую победную серию «Авангарда». Для «Металлурга» победа стала четвертой в сезоне при двух поражениях. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» и «Магнитка» идут на втором и третьем местах соответственно.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Мозякин — 3 (бол., Кошечкин, Антипин), 28:46 — 0:1Вратари: Бобков (58:58) — КошечкинШтраф: 31-4Броски: 26 (10+2+14) — 28 (7+14+7)