Малкин: Должны отобрать Кубок Стэнли у «Вашингтона»

Нападающийподелился мнением о соперничестве св предстоящем регулярном чемпионате НХЛ.

«Нам необходимо отобрать Кубок Стэнли у "Вашингтона". У нас со "столичными" всегда очень принципиальные битвы. В прошлом сезоне "Вашингтон" выиграл, это самая ненавидимая команда в Питтсбурге. Конечно, мы хотим вернуть трофей обратно. Каждая из команд следит за нашим соперничеством. Мы выигрывали в позапрошлом году, они выиграли в прошлом.

Два победителя играют друг против друга, они ненавидят друг друга. "Столичные" говорят, что тоже хотят выиграть два года подряд, хотят войти в историю. А мы понимаем, что являемся командой, которая может их остановить», — цитирует Малкина «Чемпионат».

Напомним, что «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах, на пути к победе каждый раз обыгрывая «Кэпиталз», а в плей-офф-2018 уступил «Вашингтону». 0