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    «Авангард» одержал крупную победу над «Динамо»

    КХЛ Авангард Динамо
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от омского «Авангарда» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    В составе победителей отличились Кирилл Петров, Ансель Галимов, Никита Пивцакин, Артём Манукян и Сергей Широков.

    Единственная шайба «Динамо» на счету Андрея Алексеева.

    У бело-голубых два поражения в двух матчах сезона, на счету подопечных Боба Хартли две победы.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Петров — 1 (Медведев), 2:43 — 0:1. Галимов — 1 (Пивцакин), 15:46 — 0:2. Пивцакин — 1 (Пережогин, Галимов), 25:38 — 0:3. Манукян — 1 (Пережогин), 45:29 — 0:4. А. Алексеев — 2 (Закриссон, Индрашис), 51:31 — 1:4. Широков — 2 (Зернов, Михеев), 55:09 — 1:5Вратари: Еременко — Бобков (Мурыгин, 57:06)Броски: 23 (3+9+11) — 36 (21+10+5)Штраф: 13 — 7
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