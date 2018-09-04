«Авангард» одержал крупную победу над «Динамо»

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей отличились Кирилл Петров, Ансель Галимов, Никита Пивцакин, Артём Манукян и Сергей Широков.
Единственная шайба «Динамо» на счету Андрея Алексеева.
У бело-голубых два поражения в двух матчах сезона, на счету подопечных Боба Хартли две победы.
КХЛ Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Петров — 1 (Медведев), 2:43 — 0:1. Галимов — 1 (Пивцакин), 15:46 — 0:2. Пивцакин — 1 (Пережогин, Галимов), 25:38 — 0:3. Манукян — 1 (Пережогин), 45:29 — 0:4. А. Алексеев — 2 (Закриссон, Индрашис), 51:31 — 1:4. Широков — 2 (Зернов, Михеев), 55:09 — 1:5Вратари: Еременко — Бобков (Мурыгин, 57:06)Броски: 23 (3+9+11) — 36 (21+10+5)Штраф: 13 — 7