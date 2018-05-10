Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме

Перед матчем

Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании Накануне четвертого поединка группового этапа тренерский штаб сборной России дозаявил еще троих игроков – вратаря Илью Сорокина, нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова, однако в состав попал лишь последний. Форвард «Сент-Луиса» оказался номинально 13-м форвардом. В остальном – никаких изменений в сочетаниях звеньев по сравнению с предыдущей игрой против Беларуси. Единственное, в ворота вернулся Василий Кошечкин, который до этого получил матч отдыха.

Главной новостью для Чехии стал приезд двух нападающих «Бостона» — Давида Пастрнака и Давида Крейчи, однако оставался вопрос по их физической форме, учитывая длительный перелет и акклиматизацию. Оба игрока получили место в первой тройке вместе с Дмитрием Якшиным. В запасе остался нападающий Роберт Коусал и защитник Якуб Крейчик. А вот первым номером остался, как ни странно, Давид Риттич, несмотря на четыре пропущенные шайбы в предыдущем матче со Швейцарией (5:4 Б).

Первый период

Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею Матч начался активным разменом атаками, которые привели к быстрой шайбе – Александр Барабанов выиграл борьбу сразу у двух соперников в чужой зоне, сместился от левого бортика на пятачок, но не забил – зато отскочившую шайбу в сетку загнал защитник Никита Нестеров – 1:0.

Чехия чаще бросала по воротам, но по-настоящему опасные моменты создавала сборная России. Ближе к середине периода Риттича спасла штанга, и снова у нашей команды мог отличиться игрок обороны – дальним броском проверил каркас ворот Никита Трямкин.

Впрочем, Чехия сумела перехватить инициативу, а первый тревожный звонок для нашей команды прозвучал на 13-й минуте. Роман Горак с близкой дистанции просто не попал по шайбе в пустой угол ворот Василия Кошечкина. А буквально в следующей смене сказали свое слово два Давида из «Бостона» – Пастрнак начал атаку, а Крейчи, после передачи от Яшкина, броском с ползоны попал точно в правую от Кошечкина девятку, поймав нашего голкипера на противоходе – 1:1. Таким образом, сухая серия сборной России на чемпионате мира закончилась в четвертом матче или на 194 минуте и 41 секунде.

К сожалению, удержать хотя бы ничейный счет до перерыва не удалось. Все та же тройка Давида Пастрнака соорудила вторую шайбу в наши ворота. Только на этот раз автором шайбы стал Дмитрий Яшкин, которому шикарную передачу из-за ворот выдал сам Пастрнак – 1:2.

Второй период

Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею К счастью, почти сразу после перерыва подопечные Ильи Воробьева счет сравняли. Павел Бучневич убежал в контратаку и выдал передачу из-за ворот – Михаилу Григоренко оставалось не промахнуться – 2:2.

Через 30 секунд после заброшенной шайбы Россия осталась в меньшинстве, но не только не пропустила, а едва не вышла вперед. Артем Анисимов перехватил шайбу на синей линии, убежал один на один, но переиграть вратаря Чехии не сумел. Наказание пришло спустя пару минут –связка Крейчи-Пастрнак сработала в третий раз. Первый отдал из-за ворот, второй спокойно расстрелял пустой угол с пятачка – 2:3.

Голевая феерия продолжилась шайбой России. Через полторы минуты Никита Зайцев оказался на позиции для броска, но вместо этого отдал мастерскую передачу на дальнюю штангу, чего не ждали ни полевые игроки, ни Давид Риттич – Александру Барабанову оставалось лишь подставить клюшку и перевести шайбу в пустые ворота – 3:3.

Концовка второго периода пришла при полном преимуществе России, которая дважды оказывалась в большинстве и обязана была выходить вперед в счете. Самые реальные возможности забросить потеряли Никита Зайцев и Павел Бучневич, а в конце периода шайба после броска Динара Хафизуллина обстучала обе штанги ворот Чехии.

Третий период

После второго перерыва команды стали играть осторожнее, стараясь, прежде всего, не допустить ошибок. Поэтому в равных составах моментов было не так уж много, а наиболее реальные шансы изменить счет соперники имели в большинстве — и Россия и Чехия заработали за период по одному удалению.

У России обязан был забивать Павел Бучневич, но в нужный момент не сумел закрыть передачу партнера на дальней штанге, а уже через несколько секунд форвард «Рейнджерс» привез удаление своей команде.

Чехия в большинстве проверила на прочность перекладину ворот Василия Кошечкина после подправления от Дмитрия Яшкина на пятачке, а еще в одном моменте классно сыграл сам вратарь, успев переместиться и заблокировать бросок Давида Пастрнака под перекладину.

Овертайм

Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира? Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании В дополнительной пятиминутке наша команда как будто выдохлась. Чехия лучше контролировала шайбу, лучше использовала пространство, создала больше моментов и в конечном итоге вырвала победу – Давид Пастрнак хоть и не реализовал выход один в один с первой попытки, но со второй броском из-за ворот и благодаря рикошету от ноги Егора Яковлева поставил точку в поединке – 3:4.

Итог

Сборная России не справилась с ударной тройкой Чехии в лице Давида Пастрнака, Давида Крейчи и Дмитрия Яшкина. При этом один из лучших нападающих «Бостона» Пастрнак оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме, и отдал одну результативную передачу, а Крейчи стал автором одной шайбы и ассистентского хет-трика.

У сборной России нужно выделить Александра Барабанова, который провел едва ли не сильнейший матч в карьере за сборную – забросил сам, помог отличиться Нестерову в первой шайбе, и вполне мог оформить дубль. Отметим также, что шайба Никиты Нестерова стала первой шайбой защитников нашей команды на турнире.

Из-за поражения от Чехии Россия потеряла первое место в группе. Наша команда на два очка отстает от Швеции и на одно опережает Швейцарию, с которой подопечные Ильи Воробьева проведут следующий поединок. Игра Россия — Швейцария состоится 12 мая в 21:15 по московскому времени.