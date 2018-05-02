Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?

Очередной чемпионат мира по хоккею стартует уже 4-го мая в Дании – в городах Копенгаген и Хернинг. Интересным именно этот турнир будет за счет приезда ряда игроков из НХЛ, которых болельщики так и не дождались на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, в прошлом году чемпионами мира стали хоккеисты сборной Швеции, которые в финале в серии буллитов дожали сборную Канады (2:1). В тоже время сборная России довольствовалась бронзовыми медалями – в полуфинале наша команда не смогла удержать преимущество в игре с Канадой (2:4), а в матче за третье место уверенно справилась с Финляндией (5:3).

Города и арены

Дания примет чемпионат мира впервые в своей истории. Это единственная страна из топ-дивизиона, которая до этого не проводила мировые первенства. И специально для чемпионата мира рядом со столицей страны Копенгагеном был возведен многофункциональный комплекс – красавица Роял Арена, вмещающая 12,5 тысяч зрителей на хоккейных матчах. На этом стадионе состоятся матчи группы «А», два четвертьфинала, а также оба полуфинала, матч за бронзу и финал.

Вторым городом, который примет матчи чемпионата мира, станет Хернинг и Юске Банк Боксен Арена, построенная на семь лет раньше Роял Арены. Этот стадион вмещает 11 тысяч зрителей и примет матчи группы «В», а также два четвертьфинала плей-офф.

Интересный факт – если Копенгаген является столицей Дании и самым большим городом страны по численности населения (чуть больше миллиона жителей), то Хернинг не входит даже в топ-10 крупнейших городов Датского королевства, которое в целом населяет всего 5,6 миллиона граждан. В Хернинге проживают лишь 45890 человек, так что получается, что одновременно на Юске Банк Боксен Арене сможет поместиться ровно четверть всего населения города.

Формат

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая с участием 16 сборных, разделенных на две группы по 8 команд.

Группа «А»: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Австрия, Франция

Группа «В»: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея

В каждой группе соперники сыграют друг с другом по одному матчу, а путевку в плей-офф получат по четыре лучших сборных каждой из групп. Сборные, занявшие места с 5-го по 8-е в группе, прекращают участие в турнире. При этом команды, занявшие последние места в группах, покидают топ-дивизион и в следующем году сыграют в дивизионе 1А. Им на смену поднимутся сборные Италии и Великобритании.

Фавориты

Традиционно претендовать на медали чемпионата мира будет «большая шестерка» — Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия. Но наиболее реальные шансы на победу, на наш взгляд, имеют действующий чемпион мира сборная Швеции, и Канада, также игравшая в прошлом году в финале.

Главной звездой чемпионата мира будет нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, опередив нашего Никиту Кучерова из «Тампы-Бэй» и Клода Жиру из «Филадельфии».

Но и без Макдэвида у Канады достаточно сильных игроков – это Мэттью Барзал и Джош Бэйли, которые были лидерами атаки «Айлендерс» в регулярном чемпионате, Брэйден Шэнн набрал 70 очков в составе «Сент-Луиса», а Райан О'Райлли был одним из тех, кто пытался тянуть со дна «Баффало». Плюс напарник Макдэвида по «Эдмонтону» Райан Ньюджент-Хопкинс. В обороне обращают на себя Аарон Экблад из «Флориды» и Колтон Парейко из «Сент-Луиса», обладающий сумасшедшим броском. Возможно, не самой сильной выглядит вратарская линия с ветераном Кертисом МакЭлхинни («Торонто») и молодым Дарси Кюмпером («Лос-Анджелес»), но это традиционная в последние годы проблема Канады.

Сборная Швеции по сравнению с прошлым чемпионатом мира не сможет рассчитывать вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Первым номером вместо «Короля» будет представитель «Ванкувера» Андерс Нильссон. В защите лидерами должны стать Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны» и Джон Клингберг из «Далласа». В нападении выделяются Рикард Ракелл («Анахайм»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари») и Густав Нюквист («Детройт»). В целом в ростере шведской сборной 16 игроков из НХЛ — больше нет ни у одной европейской сборной на этом турнире.

Традиционно непонятно чего ждать от сборной США, но эта команда также обладает неплохим подбором игроков. Наставник сборной и «Детройта» Джефф Блашилл может рассчитывать на лидера атак «Калгари» Джонни Гудро, нападающих Дилана Ларкина («Детройт») и Патрика Кэйна («Чикаго»). В защите получит шанс проявить себя новичок «Нью-Джерси» Уилл Бутчер, а за звание первого номера поборются Кит Кинкэйд из «Чикаго» со Скоттом Дарлингом из «Каролины».

Также к числу фаворитов, но вряд ли претендентов на золото, относятся сборные Чехии и Финляндии. Наставник чехов Йозеф Яндач, который в следующем сезоне будет тренировать магнитогорский «Металлург», умудрился отсеять со сборной нападающего «Детройта» Мартина Фрка, хотя обычно игроки НХЛ получают место в ростере железно — Фрк не впечатлил тренерский штаб по итогам матчей Евротура.

Главной звездой Чехии будет нападающий Томаш Плеканец из «Монреаля», но он уже слишком стар, чтобы реально вытянуть команду. Помогать ему должны Радек Факса из «Далласа» и Дмитрий Яшкин из «Сент-Луиса». В общем, состав так себе. Надежда лишь на тренерский гений Яндача.

У Финляндии тоже не слишком широкое представительство из НХЛ – всего семь человек, и еще парочка из АХЛ. Звезда сборной – Микаэль Гранлунд, представляющий «Миннесоту», но также обращают на себя внимание молодые форварды Тэуво Терравайнен, Себастьян Ахо (оба — «Каролина»), и Микко Рантанен («Колорадо»).

Что касается сборной Германии, которая дошла до финала Олимпийских игр в Пхенчхане, в Дании от подопечных Марко Штурма подвигов не ждут. В отличие от соперников, немцы могут рассчитывать только на одного игрока из НХЛ – нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

Россия – чего ждать и на кого надеяться?

Сборная России едет на чемпионат мира в статусе Олимпийских чемпионов, с новым тренером и непонятной перспективой. После того, как Олег Знарок не сумел вывести СКА в финал Кубка Гагарина, он потерял место не только в СКА, но и в сборной России. На данный момент нашу команду возглавляет экс-наставник «Магнитки» Илья Воробьев, который входил в тренерский штаб Знарка.

При этом Воробьев работает с приставкой «и.о.», и уже заслужил немало критики из-за результатов сборной на двух последних этапах Евротура в Чехии и Швеции – под его руководством Россия проиграла пять из шести матчей. С другой стороны, Воробьев в этих играх проверял ближайший резерв, так что делать выводы пока рано – все покажет чемпионат мира.

В целом, Воробьев отметился смелыми решениями. Так, в сборную не попали два лидера атак «Ак Барса» Владимир Ткачев и Станислав Галиев, но получили шанс нападающие Илья Михеев из «Авангарда» и Алексей Бывальцев из «Амура», который уже подписал контракт со СКА.

Отдельно стоит вспомнить ряд игроков НХЛ, которые из-за травм не помогут сборной в Дании – вратари Семен Варламов («Колорадо») и Сергей Бобровский («Коламбус»), защитники Виктор Антипин («Баффало»), Никита Задоров («Колорадо»), Иван Проворов («Филадельфия»), нападающие Александр Радулов («Даллас»), Артемий Панарин («Коламбус»), Николай Кулёмин («Айлендерс»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Иван Барбашев и Владимир Тарасенко (оба – «Сент-Луис»).

Продолжают играть в плей-офф за «Тампу-Бэй» вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров. За «Бостон» — вратарь Антон Худобин. Против «Питтсбурга» нападающего Евгений Малкина борются игроки «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. В составе «Нэшвилла» продолжает играть защитник Алексей Емелин.

На Олимпийских играх мы почти безболезненно могли обойтись без игроков НХЛ, учитывая, что другие сборные их также не досчитались. Но на чемпионате мира, против таких команд как Швеция и Канада, бороться будет гораздо сложнее.

По сути, рассчитывать на данный момент мы можем лишь на шесть игроков из НХЛ – это защитник Никита Зайцев («Торонто»), нападающие Артем Анисимов из «Чикаго», Евгений Дадонов и Максим Мамин, представляющие «Флориду», Павел Бучневич из «Рейнджерс» и Никита Сошников из «Сент-Луиса».

Говоря откровенно, выше названные игроки – это наши не самые сильные представители за океаном. Так что не удивимся, если тянуть атаку снова будет тройка Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов, а в обороне ставка будет сделана на Богдана Киселевича и Никиту Нестерова. Что касается вратарской линии, здесь без вариантов первый номер ветеран Василий Кошечкин, но мы также помним его нестабильное выступление на Олимпийских играх, а затем достаточно слабый плей-офф КХЛ в составе «Магнитки».

В отличие от Олимпийских игр, сборную России нельзя назвать однозначным фаворитом. Ростер нашей команды уступает ростеру Швеции и Канады, но на медали претендовать подопечные Ильи Воробьева обязаны. А при самом лучшем раскладе можно даже зацепиться за финал и титул чемпионов мира, который в последний раз удалось добыть в 2014 году.