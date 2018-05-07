Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию

Перед матчем

В игре с Белоруссией впервые со старта вышел второй вратарь нашей сборной – Игорь Шестеркин, который до этого успел дебютировать на турнире, сменив Василия Кошечкина после двух периодов матча с Австрией. Что касается сочетаний звеньев, по сравнению с двумя предыдущими поединками было внесено лишь одно изменение – Илья Михеев поднялся в третью тройку к Сергею Андронову и Максиму Мамину. Максим Шалунов отправился в четвертое звено вместо Михеева.

Зато тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с канадцем Дэйвом Льюисом полностью перекроил состав после неудачной игре с Францией (2:6). Лишь первая пара защитников Евгений Лисовец – Кристиан Хенкель осталась без изменений. При этом из заявки на игру выпали вратарь Иван Кульбаков и нападающий Артем Левша. Вернулись в ростер нападающий Александр Матерухин и защитник Никита Устиненко, а место в воротах занял Виталий Трус, который считается номинально третьем голкипером сборной.

Первый период

Уже на первой минуте поединка счет должен был открывать Артем Анисимов, которому классную передачу отдавал Михаил Григоренко. Но, оказавшись сам перед воротами Белоруссии, нападающий «Чикаго» попросту не попал в створ. Впрочем, преимущество России было колоссальным, а поединок напоминал дорогу с односторонним движением. Если бы в хоккее считали процент временного контроля шайбы, то у сборной России в этом матче он бы приближался к 90%.

Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею Заброшенная шайба была лишь делом времени, и оно пришло на 6-й минуте. Евгений Дадонов бросил издали, Павел Дацюк подобрал шайбу у правой от вратаря штанги, обьехал ворота и аккуратно положил ее в ближний левый угол – 1:0.

Спустя несколько минут Россия получила большинство, и две минуты не выпускала белорусов из их зоны, но старалась буквально завести шайбу в сетку, и лишь Павел Дацюк решился бросить – Виталия Труса спасла крестовина. Каркас ворот сыграл за голкипера соперников и в конце периода, когда броском с ползоны в него угодил Кирилл Капризов.

Белоруссия за весь период считанные разы переходила за красную линию, но едва не сравняла счет на последней минуте периода, когда Егор Шарангович броском со средней дистанции угодил в штангу, а после мощного выстрела от защитника Павла Воробья нашу команду спас уже Игорь Шестеркин.

Второй период

Почувствовав «запах крови», Белоруссия после перерыва побежала вперед. Закрепиться в нашей зоне удавалось в основном усилиями тройки того же Егора Шаранговича с Джеффом Платтом и Шарлем Лингле. Причем Шарангович в начале второго периода снова имел убойный момент, но не реализовал выход один в один с Игорем Шестеркиным.

Эта тройка выходила на лед чуть ли не через смену, но долго так продолжаться не могло. В итоге первая же по-настоящему серьезная контратака россиян и первый бросок в створ во втором периоде завершился взятием ворот Виталия Труса – Максим Шалунов на пятачке замкнул передачу Александра Барабанова из-за ворот – 2:0.

Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Спустя несколько минут эта же тройка соорудила третью шайбу в ворота белорусов, которая окончательно сняла вопросы о победителе матча. Александр Барабанов снова отдавал передачу из-за ворот, но на этот раз на пятачке в падении ее замкнул Илья Каблуков – 3:0.

Пока четвертая тройка забрасывала шайбы, первая обстреливала штанги – Кирилл Капризов во второй раз за матч попал в каркас, подправляя бросок партнера. Это был третий каркас ворот ударного звена в матче, но все же удача улыбнулась и им – Павел Дацюк в большинстве довел счет до крупного, попав в правую от вратаря девятку. Интересно, что и в этот раз шайба попала в штангу, но все же срикошетила в сетку – 4:0.

Третий период

В третьем периоде Белоруссия окончательно сложила оружие и даже не пыталась сократить разрыв в счете. Соперник просто доигрывал поединок, а россияне этим также спокойно пользовались.

На 46-й минуте Никита Зайцев бросил издали, а Максим Мамин удачно подправил полет шайбы – 5:0. Спустя две минуты редкий контрвыпад белорусов завершился обрезкой и контратакой два в одного – Кирилл Капризов не стал отдавать передачу, единолично расстреляв Виталия Труса – 6:0.

Итог

Сборная России снова всухую разбила соперника, и остается единственной командой на турнире, которая до сих пор не пропустила ни одной шайбы. Следом за Василием Кошечкиным полноценный шатаут оформил Игорь Шестеркин, а наиболее результативным в составе нашей команды был Павел Дацюк, на счету которого дубль и результативная передача.

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Следующий матч Россия проведет 10 мая против сборной Чехии, и это будет первое по-настоящему серьезное испытание для подопечных Ильи Воробьева. Радует, что до этого у нашей команды будет два полноценных дня отдыха.