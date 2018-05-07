ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию

    Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Белоруссии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сборная России празднует очередную шайбу
    Сборная России празднует очередную шайбу
    iihf.com
    Шатаут Игоря Шестеркина, дубль Павла Дацюка и результативная игра четвертой тройки помогли России разгромить сборную Белоруссии (6:0).

    Перед матчем

    В игре с Белоруссией впервые со старта вышел второй вратарь нашей сборной – Игорь Шестеркин, который до этого успел дебютировать на турнире, сменив Василия Кошечкина после двух периодов матча с Австрией. Что касается сочетаний звеньев, по сравнению с двумя предыдущими поединками было внесено лишь одно изменение – Илья Михеев поднялся в третью тройку к Сергею Андронову и Максиму Мамину. Максим Шалунов отправился в четвертое звено вместо Михеева.

    Зато тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с канадцем Дэйвом Льюисом полностью перекроил состав после неудачной игре с Францией (2:6). Лишь первая пара защитников Евгений Лисовец – Кристиан Хенкель осталась без изменений. При этом из заявки на игру выпали вратарь Иван Кульбаков и нападающий Артем Левша. Вернулись в ростер нападающий Александр Матерухин и защитник Никита Устиненко, а место в воротах занял Виталий Трус, который считается номинально третьем голкипером сборной.

    Первый период

    Уже на первой минуте поединка счет должен был открывать Артем Анисимов, которому классную передачу отдавал Михаил Григоренко. Но, оказавшись сам перед воротами Белоруссии, нападающий «Чикаго» попросту не попал в створ. Впрочем, преимущество России было колоссальным, а поединок напоминал дорогу с односторонним движением. Если бы в хоккее считали процент временного контроля шайбы, то у сборной России в этом матче он бы приближался к 90%.

    Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею Заброшенная шайба была лишь делом времени, и оно пришло на 6-й минуте. Евгений Дадонов бросил издали, Павел Дацюк подобрал шайбу у правой от вратаря штанги, обьехал ворота и аккуратно положил ее в ближний левый угол – 1:0.

    Спустя несколько минут Россия получила большинство, и две минуты не выпускала белорусов из их зоны, но старалась буквально завести шайбу в сетку, и лишь Павел Дацюк решился бросить – Виталия Труса спасла крестовина. Каркас ворот сыграл за голкипера соперников и в конце периода, когда броском с ползоны в него угодил Кирилл Капризов.

    Белоруссия за весь период считанные разы переходила за красную линию, но едва не сравняла счет на последней минуте периода, когда Егор Шарангович броском со средней дистанции угодил в штангу, а после мощного выстрела от защитника Павла Воробья нашу команду спас уже Игорь Шестеркин.

    Второй период

    Почувствовав «запах крови», Белоруссия после перерыва побежала вперед. Закрепиться в нашей зоне удавалось в основном усилиями тройки того же Егора Шаранговича с Джеффом Платтом и Шарлем Лингле. Причем Шарангович в начале второго периода снова имел убойный момент, но не реализовал выход один в один с Игорем Шестеркиным.

    Эта тройка выходила на лед чуть ли не через смену, но долго так продолжаться не могло. В итоге первая же по-настоящему серьезная контратака россиян и первый бросок в створ во втором периоде завершился взятием ворот Виталия Труса – Максим Шалунов на пятачке замкнул передачу Александра Барабанова из-за ворот – 2:0.

    Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Спустя несколько минут эта же тройка соорудила третью шайбу в ворота белорусов, которая окончательно сняла вопросы о победителе матча. Александр Барабанов снова отдавал передачу из-за ворот, но на этот раз на пятачке в падении ее замкнул Илья Каблуков – 3:0.

    Пока четвертая тройка забрасывала шайбы, первая обстреливала штанги – Кирилл Капризов во второй раз за матч попал в каркас, подправляя бросок партнера. Это был третий каркас ворот ударного звена в матче, но все же удача улыбнулась и им – Павел Дацюк в большинстве довел счет до крупного, попав в правую от вратаря девятку. Интересно, что и в этот раз шайба попала в штангу, но все же срикошетила в сетку – 4:0.

    Третий период

    В третьем периоде Белоруссия окончательно сложила оружие и даже не пыталась сократить разрыв в счете. Соперник просто доигрывал поединок, а россияне этим также спокойно пользовались.

    На 46-й минуте Никита Зайцев бросил издали, а Максим Мамин удачно подправил полет шайбы – 5:0. Спустя две минуты редкий контрвыпад белорусов завершился обрезкой и контратакой два в одного – Кирилл Капризов не стал отдавать передачу, единолично расстреляв Виталия Труса – 6:0.

    Итог

    Сборная России снова всухую разбила соперника, и остается единственной командой на турнире, которая до сих пор не пропустила ни одной шайбы. Следом за Василием Кошечкиным полноценный шатаут оформил Игорь Шестеркин, а наиболее результативным в составе нашей команды был Павел Дацюк, на счету которого дубль и результативная передача.

    Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира? Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании Также стоит отметить две передачи Евгения Дадонова и четвертую тройку атаки в полном составе – у Максима Шалунова и Ильи Каблукова по голу и две передачи, у Александра Барабанова ассистентский дубль.

    Следующий матч Россия проведет 10 мая против сборной Чехии, и это будет первое по-настоящему серьезное испытание для подопечных Ильи Воробьева. Радует, что до этого у нашей команды будет два полноценных дня отдыха.

    Чемпионат мира. Группа А
    Белоруссия – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
    Голы: Дацюк — 1 (Дадонов), 5:27 — 0:1. Шалунов — 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 — 0:2. Каблуков — 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 — 0:3. Дацюк — 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 — 0:4. Мамин — 2 (Зайцев), 45:15 — 0:5. Капризов — 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 — 0:6.Вратари: Трус — Шестеркин.Штраф: 4 — 2.Броски: 18 (4+6+8) — 27 (12+10+5).
    Будет ли третья подряд разгромная победа России?Белоруссия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
  • Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею
    •
  • 07/05
    • Сборная России одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018
  • 07/05
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией
  • 07/05
    • Воробьев: 20:0 в трех матчах меня настораживают
  • 07/05
    • Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
  • 1,90
    •
  • Одержит ли Чехия первую чистую победу на чемпионате мира?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
  • 1,81
    •
    Хоккей. Главное
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Автомобилист» укрепляется, «Авангард» и Штурм, потенциальное возвращение Якупова и Слепышева
  • Анализ самых интересных новостей КХЛ за две недели
    •
  • НХЛ. «Тампа Бэй» и «Вегас» вышли в полуфинал Кубка Стэнли
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая
    •
  • 19:28
    • Сборная России одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018
  • 20:53
    • Воробьев: 20:0 в трех матчах меня настораживают
  • 20:19
    • Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников
  • 16:21
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией
  • 19:44
    • США обыграли Германию на ЧМ-2018
  • 09:08
    • Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 10:10
    • Нападающий «Лады» перешел в «Автомобилист»
  • 01:15
    • «Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции
  • 06/05
    • Канада забросила десять безответных шайб Южной Корее
  • 06/05
    • Кузнецов – третья звезда дня в НХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон