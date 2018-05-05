Сборная Белоруссии крупно проиграла Франции на ЧМ-2018

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3).
Заброшенными шайбами в составе французов отметились Стефан Да Коста, Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре.
У белорусов точные броски провели Александр Павлович и Павел Воробей.
Для белорусов это поражение стало вторым на турнире. Французы же реабилитировались за проигрыш команде России в дебютной игре.
ЧМ-2018. Группа А
Франция — Белоруссия — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Голы: Флери — 1 (С. Да Коста), 3:33 — 1:0. С. Да Коста — 1 (Жаниль), 13:33 — 2:0. Павлович — 1 (бол., Развадовский, Воробей), 19:36 — 2:1. Ламперье — 1 (Клеро, Эккефей), 38:42 — 3:1. Манавиан — 1 (бол., С. Да Коста, Флери), 42:17 — 4:1. Гуттиг — 1 (Перре), 47:57 — 5:1. Воробей — 1 (бол.), 54:46 — 5:2. Перре — 1 (бол., Плэтт, Коробов, Леклер, Эккефей), 57:56 — 6:2.Вратари: Арди — Кульбаков.Штраф: 10 — 16.Броски: 30 (6+16+8) — 40 (14+11+15).