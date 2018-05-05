Сборная Белоруссии крупно проиграла Франции на ЧМ-2018

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче группы А на чемпионате мира по хоккею.

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3).

Заброшенными шайбами в составе французов отметились Стефан Да Коста, Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре.

У белорусов точные броски провели Александр Павлович и Павел Воробей.

Для белорусов это поражение стало вторым на турнире. Французы же реабилитировались за проигрыш команде России в дебютной игре.