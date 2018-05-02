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    «Нефтехимик» заключил контракт с бывшим защитником «Сочи»

    Нефтехимик КХЛ Трансферы
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    Адам Полашек
    На фото:Адам Полашек
    «Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником Адамом Полашеком, информирует пресс-служба КХЛ.

    Соглашение заключено на один сезон.

    Минувший сезон 26-летний защитник начинал в составе «Сибири», где набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при показателе полезности «-1». По ходу сезона хоккеист был обменян в «Сочи». В составе «леопардов» Полашек провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при «+4». В 5 матчах плей-офф на счету Адама 3 (1+2) очка при полезности «0».

    За карьеру в КХЛ Полашек сыграл 110 матчей, забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач.

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