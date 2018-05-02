«Нефтехимик» заключил контракт с бывшим защитником «Сочи»

«Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником информирует пресс-служба КХЛ.

Соглашение заключено на один сезон.

Минувший сезон 26-летний защитник начинал в составе «Сибири», где набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при показателе полезности «-1». По ходу сезона хоккеист был обменян в «Сочи». В составе «леопардов» Полашек провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при «+4». В 5 матчах плей-офф на счету Адама 3 (1+2) очка при полезности «0».

За карьеру в КХЛ Полашек сыграл 110 матчей, забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач.

«Автомобилист» переподписал канадского форварда

Омский «Авангард» подписал новое двухлетнее соглашение с форвардом Вадимом Щегольковым, а «Сибирь» заключила двухлетний двусторонний контракт с защитником Ильей Морозовым.