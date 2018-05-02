«Автомобилист» переподписал канадского форварда

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил на один сезон контракт с нападающим команды сообщает пресс-служба КХЛ.

Паре в минувшем сезоне провел 49 матчей в «регулярке», набрав 29 (11+18) очков, а также отыграл 6 матчей в плей-офф, отметившись 3 (2+1) очками.

«Йокерит» заключил новые контракты с форвардом Джоном Норманом и голкипером Райаном Заполски. Оба игрока подписали с командой из Хельсинки соглашения сроком на два года.

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракты с двумя финскими форвардами Юусо Пуустиненом и Йонасом Няттиненом. Оба нападающих, ранее выступавших за финский «Ювяскюля», подписали соглашения сроком на один сезон.

Уфимский «Салават Юлаев» подписал двухлетний двусторонний контракт с 19-летним защитником Марком Рубинчиком.

Рижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Брэндоном Макмилланом, соглашение рассчитано на один сезон.