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    «Автомобилист» переподписал канадского форварда

    Автомобилист КХЛ Йокерит Нефтехимик Салават Юлаев Динамо Рига
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    Франсис Паре
    На фото:Франсис Паре
    Екатеринбургский «Автомобилист» продлил на один сезон контракт с нападающим команды Франсисом Паре, сообщает пресс-служба КХЛ.

    Паре в минувшем сезоне провел 49 матчей в «регулярке», набрав 29 (11+18) очков, а также отыграл 6 матчей в плей-офф, отметившись 3 (2+1) очками.

    «Йокерит» заключил новые контракты с форвардом Джоном Норманом и голкипером Райаном Заполски. Оба игрока подписали с командой из Хельсинки соглашения сроком на два года.

    Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракты с двумя финскими форвардами Юусо Пуустиненом и Йонасом Няттиненом. Оба нападающих, ранее выступавших за финский «Ювяскюля», подписали соглашения сроком на один сезон.

    Уфимский «Салават Юлаев» подписал двухлетний двусторонний контракт с 19-летним защитником Марком Рубинчиком.

    Рижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Брэндоном Макмилланом, соглашение рассчитано на один сезон.

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