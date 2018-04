Защитник «Филадельфия»вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба национальной команды.

В воскресенье «Филадельфия» уступила «Питтсбургу» (5:8) в шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором Проворов отметился голевой передачей, и проиграла серию – 2-4.

«Штаб национальной сборной России вызвал в расположение команды защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова», – говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

