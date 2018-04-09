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    Заирбек Юсупов покинул пост президента «Адмирала»

    Адмирал КХЛ
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    Заирбек Юсупов
    На фото:Заирбек Юсупов
    Заирбек Юсупов покинул пост президента владивостокского «Адмирала», сообщается на официальном сайте клуба.

    «Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению "Адмирала". Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба. Выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков.

    В конечном итоге позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые в нашем понимании тратились неправильно. Уже сегодня "Адмирал" готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне-2018/19 лучше, чем в прошлом. Деньги на это в клубе есть и всегда были», — сказал Юсупов.

    Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей

    «Все что сейчас нужно клубу — это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба готов исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать "Адмирал" в полном объеме на новый сезон», — отметил Юсупов.

    «Адмирал» в текущем сезоне КХЛ занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

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