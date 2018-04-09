Заирбек Юсупов покинул пост президента «Адмирала»

покинул пост президента владивостокского «Адмирала», сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению "Адмирала". Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба. Выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков.

В конечном итоге позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые в нашем понимании тратились неправильно. Уже сегодня "Адмирал" готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне-2018/19 лучше, чем в прошлом. Деньги на это в клубе есть и всегда были», — сказал Юсупов.

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«Все что сейчас нужно клубу — это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба готов исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать "Адмирал" в полном объеме на новый сезон», — отметил Юсупов.

«Адмирал» в текущем сезоне КХЛ занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.