ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей

    Адмирал КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Зиявудин Магомедов
    На фото:Зиявудин Магомедов
    Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова на 48 часов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МВД.

    Вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

    Накануне в группе «Сумма» прошли обыски по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

    Уголовное дело, по которому у МВД изначально возникли вопросы к хозяину «Суммы», расследуется уже более трех с половиной лет.

    Группа «Сумма» является генеральным партнером «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
  • Итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • Прогнозы и ставки на футбол 31 марта
  • 10,69
    •
  • Насолит ли Мбаппе своему бывшему клубу?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги по футболу 1 апреля
  • 1,97
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • От «Филадельфии» и «Бостона» ждем оборонительной игры
  • «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 2,05Завтра в 19:30
  • Удвоит ли «Ак Барс» преимущество в серии с «Трактором»?
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 апреля
    • 1,77Завтра в 17:00
  • 10:56
    • Глава IIHF доволен сокращением КХЛ
  • 10:15
    • Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 09:05
  • 00:50
    • Азеведо: Была тяжелая игра, «Трактор» заставил нас попотеть
  • 00:34
    • Бородкин: Ничего страшного не случилось — серия с «Ак Барсом» продолжается
  • 23:59
    • Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации, сбились на беготню
  • 23:51
    • Билялетдинов: Галиев – человек, который умеет забивать
  • 22:10
    • Гатиятулин: Непростой матч, что-то получилось, а что-то нет
  • 21:37
    • «Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока
  • 19:18
    • Брагин назвал расширенный состав «молодежки» на Турнир четырех наций
  • 16:52
    • «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
  • «Аризона» и «Сент-Луис» не должны забросить много шайб
  • «Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,83Завтра в 04:00
  • «Нэшвилл» и «Баффало» могут начать матч осторожно
  • «Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 2,21Завтра в 03:00
  • «Нью-Джерси» должен обыграть «Айлендерс»
  • «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,52Завтра в 02:00
  • «Каролина» может прервать серию неудач в играх с «Рейнджерс»
  • «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,96Завтра в 02:00
  • «Детройт» против «Оттавы». Кто победит в матче аутсайдеров Востока?
  • «Детройт» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Сегодня в 21:00
  • «Флорида» и «Бостон» начнут матч осторожно
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Сегодня в 20:00
  • СКА сравняет счет в серии с ЦСКА
  • СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 31 марта
    • 1,52Сегодня в 17:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон