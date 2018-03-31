Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы «Сумма»на 48 часов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МВД.

Вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Накануне в группе «Сумма» прошли обыски по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Уголовное дело, по которому у МВД изначально возникли вопросы к хозяину «Суммы», расследуется уже более трех с половиной лет.

Группа «Сумма» является генеральным партнером «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.