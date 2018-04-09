Проворов — в топ-10 игроков сезона НХЛ по количеству заблокированных бросков

Российский хоккеист «Филадельфии»по итогам регулярного сезона НХЛ вошел в число самых активных защитников своих ворот среди полевых игроков.

21-летний защитник в минувшей регулярке провел 82 матча, в которых 169 раз вставал на пути шайбы. Проворов разделил десятое место по данному показателю с Роном Хэйнси из «Торонто».

Лучшим по количеству блоков стал защитник «Эдмонтона» Крис Рассел, на счету которого 223 заблокированных броска.

В нынешнем сезоне Иван Проворов забросил 17 шайб и отдал 24 результативные передачи. Он стал вторым после Сергея Гончара в истории НХЛ российским защитником, которому удалось забить такое количество голов за один сезон.

В первом раунде Кубка Стэнли «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом».

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