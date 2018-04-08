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    Главный тренер «Рейнджерс» отправлен в отставку

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
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    Ален Виньо
    На фото:Ален Виньо
    Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо отправлен в отставку, информирует официальный сайт клуба.

    «Синерубашечники» завершили сезон на 12-м месте в Восточной конференции, впервые с сезона-2009/10 не сумев выйти в стадию плей-офф.

    «Рейнджеры» набрали 77 очков в 82 матчах, завершив сезон разгромным поражением от «Филадельфии» (0:5), после которого Виньо заявил, что удовлетворен своей работой и не думает об увольнении.

    56-летний специалист возглавил «Рейнджерс» в 2013 году. Лучшим достижением за время его работы стал выход в финал Кубка Стэнли в 2014 году, где команда в пяти матчах проиграла «Лос-Анджелесу».

    Пока неизвестно, сохранят ли посты помощники тренера Скотт Арниель, Линди Рафф и Дэррил Уильямс. Скорее всего, останется в команде тренер вратарей Бенуа Аллэр, у которого сложились очень хорошие отношения с голкипером Хенриком Лундквистом. Они работают вместе с 2005 года, когда Лундквист только появился в НХЛ.

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