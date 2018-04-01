«Филадельфия» в овертайме одолела «Бостон»

Отметим, что хозяева вели 3:1 по ходу встречи, но «мишкам» удалось сравнять счет за 4 секунды до финальной сирены.
Дублем в составе хозяев отметился Клод Жиру, еще по шайбе забросили Трэвис Конечны и Нолан Патрик.
В составе победителей защитник Иван Проворов сделал две результативные передачи. Россиянин провел на льду 22 минуты и нанес три броска по воротам.
За «Бостон» шайбы на свой счет записали Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.
Голкипер «Медведей» Антон Худобин отразил 20 бросков из 24 по своим воротам.
«Бостон» идет на первом месте в турнирной таблице «Востока», «Филадельфия» – на 7-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Жиру — 28 (Конекны, Проворов), 9:38 — 1:0. Конекны — 24 (Проворов), 20:25 — 2:0. Аккьяри — 9 (Бэкес, Хейнен), 34:25 — 2:1. Патрик — 11 (Линдблум, Ворачек), 45:31 — 3:1. Пастрняк — 33 (бол.), 46:54 — 3:2. Бержерон — 30 (Бэкес), 59:56 — 3:3. Жиру — 29 (Ворачек), 63:39 — 4:3.Вратари: Мразек — Худобин (58:24 — 59:56).Броски: 24 (7+8+8+1) — 39 (12+17+10+0).Штраф: 6 — 4.