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    «Филадельфия» в овертайме одолела «Бостон»

    НХЛ Филадельфия Флайерз Бостон Брюинз
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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своем льду одержали домашнюю победу в овертйме над «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ.

    Отметим, что хозяева вели 3:1 по ходу встречи, но «мишкам» удалось сравнять счет за 4 секунды до финальной сирены.

    Дублем в составе хозяев отметился Клод Жиру, еще по шайбе забросили Трэвис Конечны и Нолан Патрик.

    В составе победителей защитник Иван Проворов сделал две результативные передачи. Россиянин провел на льду 22 минуты и нанес три броска по воротам.

    За «Бостон» шайбы на свой счет записали Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

    Голкипер «Медведей» Антон Худобин отразил 20 бросков из 24 по своим воротам.

    «Бостон» идет на первом месте в турнирной таблице «Востока», «Филадельфия» – на 7-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Жиру — 28 (Конекны, Проворов), 9:38 — 1:0. Конекны — 24 (Проворов), 20:25 — 2:0. Аккьяри — 9 (Бэкес, Хейнен), 34:25 — 2:1. Патрик — 11 (Линдблум, Ворачек), 45:31 — 3:1. Пастрняк — 33 (бол.), 46:54 — 3:2. Бержерон — 30 (Бэкес), 59:56 — 3:3. Жиру — 29 (Ворачек), 63:39 — 4:3.Вратари: Мразек — Худобин (58:24 — 59:56).Броски: 24 (7+8+8+1) — 39 (12+17+10+0).Штраф: 6 — 4.
    От «Филадельфии» и «Бостона» ждем оборонительной игры«Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
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