«Филадельфия» в овертайме одолела «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду одержали домашнюю победу в овертйме над— 4:3 ОТ.

Отметим, что хозяева вели 3:1 по ходу встречи, но «мишкам» удалось сравнять счет за 4 секунды до финальной сирены.

Дублем в составе хозяев отметился Клод Жиру, еще по шайбе забросили Трэвис Конечны и Нолан Патрик.

В составе победителей защитник Иван Проворов сделал две результативные передачи. Россиянин провел на льду 22 минуты и нанес три броска по воротам.

За «Бостон» шайбы на свой счет записали Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

Голкипер «Медведей» Антон Худобин отразил 20 бросков из 24 по своим воротам.

«Бостон» идет на первом месте в турнирной таблице «Востока», «Филадельфия» – на 7-й строчке.