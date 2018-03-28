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    Воробьев опасается «убийства хоккея в Тольятти»

    Лада КХЛ
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    Петр Воробьев
    На фото:Петр Воробьев
    Бывший главный тренер «Лады» Петр Воробьев заявил, что после исключения клуба из КХЛ хоккей в Тольятти будет убит.

    «Плохо отношусь к исключению "Лады" из КХЛ. До этого убрали Новокузнецк, еще раньше — Воскресенск, а ведь это тоже город, откуда вышло много великих игроков. Теперь убьют хоккей в Тольятти.

    Я уходил оттуда из-за того, что там дворца не было. Потом рассказывали, как после моего ухода перспективных ребят из школы разобрали другие команды. В мое время в финал региона выходили три команды юношей, а через три года не вышла ни одна.

    "Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

    До сих пор воспитанников тольяттинского хоккея можно найти в любой команде: Петров, Черников, Вася Кошечкин, Брызгалов, Дима Воробьев. Панин до сих пор "шурует". Тот же Сергей Андронов делал первые шаги при мне. Сейчас эти ребята — чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Грустно, что "Лады" не будет в КХЛ», — приводит слова Воробьева «Р-Спорт».

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