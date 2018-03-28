Воробьев опасается «убийства хоккея в Тольятти»

Бывший главный тренер «Лады»заявил, что после исключения клуба из КХЛ хоккей в Тольятти будет убит.

«Плохо отношусь к исключению "Лады" из КХЛ. До этого убрали Новокузнецк, еще раньше — Воскресенск, а ведь это тоже город, откуда вышло много великих игроков. Теперь убьют хоккей в Тольятти.

Я уходил оттуда из-за того, что там дворца не было. Потом рассказывали, как после моего ухода перспективных ребят из школы разобрали другие команды. В мое время в финал региона выходили три команды юношей, а через три года не вышла ни одна.

"Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

До сих пор воспитанников тольяттинского хоккея можно найти в любой команде: Петров, Черников, Вася Кошечкин, Брызгалов, Дима Воробьев. Панин до сих пор "шурует". Тот же Сергей Андронов делал первые шаги при мне. Сейчас эти ребята — чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Грустно, что "Лады" не будет в КХЛ», — приводит слова Воробьева «Р-Спорт».