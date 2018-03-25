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    Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию»

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз
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    «Питтсбург» — «Филадельфия»
    На фото:«Питтсбург» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» одержали домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 5:4 ОТ.

    За победителей отличились Дерек Брассар, Патрик Хёрнквист, Евгений Малкин и Сидни Кросби. В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Брайана Раста после блестящей передачи Кросби.

    В составе гостей шайбы забросили Трэвис Санхайм, Брэндон Мэннинг, Джордан Уил и Шон Кутюрье.

    Иван Проворов за 21 минуту на льду нанес два броска и заработал показатель полезности «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Филадельфия» – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Санхейм — 2 (Уил, Симмондс), 5:03 — 0:1. Брассар — 21 (Шири, Кессел), 9:38 — 1:1. Мэннинг — 7 (Уил, Филппула), 11:07 — 1:2. Хернквист — 24 (бол., Кессел, Шульц), 20:37 — 2:2. Малкин — 42 (Шульц, Дюмулин), 22:37 — 3:2. Уил — 8 (бол., Гостисбеер, Линдблум), 37:10 — 3:3. Кросби — 26 (Шульц, Гюнтцель), 40:17 — 4:3. Кутюрье — 31 (Гостисбеер, Жиру), 59:17 — 4:4. Раст — 13 (Кросби, Летанг), 62:25 — 5:4.Вратари: Мюррей (22:03 — 22:37) — Лион (Мразек, 22:37, 58:03 — 59:17).Броски: 32 (6+14+8+4) — 45 (14+18+13+0).Штраф: 6 — 4.
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