Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию»

Иван Проворов за 21 минуту на льду нанес два броска и заработал показатель полезности «-2».

В составе гостей шайбы забросили Трэвис Санхайм, Брэндон Мэннинг, Джордан Уил и Шон Кутюрье .

За победителей отличились Дерек Брассар, Патрик Хёрнквист, Евгений Малкин и Сидни Кросби . В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Брайана Раста после блестящей передачи Кросби.

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лигиодержали домашнюю победу над— 5:4 ОТ.

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