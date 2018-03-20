«Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором»

Уфимскийна выезде обыграл челябинский(3:2) в третьем матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

В составе победителей дубль оформил Михаил Юньков, еще один раз отличился Линус Умарк. Все три шайбы «Салават» забросил в третьем периоде.

У челябинцев шайбы на счету Алексея Кручинина и Александра Шарова.

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии: 2-1. Следующий матч состоится 21 марта, в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.