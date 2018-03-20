«Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором»

В составе победителей дубль оформил Михаил Юньков, еще один раз отличился Линус Умарк. Все три шайбы «Салават» забросил в третьем периоде.
У челябинцев шайбы на счету Алексея Кручинина и Александра Шарова.
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии: 2-1. Следующий матч состоится 21 марта, в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной кофнеренции
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Кручинин — 3 (Вишневский, Кравцов), 23:33 — 1:0. Шаров — 1 (Кручинин, Кравцов), 31:54 — 2:0. Юньков — 1 (Майоров), 42:47 — 2:1. Умарк — 3 (бол., Кемппайнен), 45:33 — 2:2. Юньков — 2 (Ларсен), 46:36 — 2:3.Вратари: Францоуз (59:07) — Скривенс.Броски: 28 (15+9+4) — 33 (4+19+10).Штраф: 8 — 8.