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    «Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором»

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»
    На фото:«Салават Юлаев» — «Трактор»
    Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл челябинский «Трактор» (3:2) в третьем матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

    В составе победителей дубль оформил Михаил Юньков, еще один раз отличился Линус Умарк. Все три шайбы «Салават» забросил в третьем периоде.

    У челябинцев шайбы на счету Алексея Кручинина и Александра Шарова.

    «Салават Юлаев» вышел вперед в серии: 2-1. Следующий матч состоится 21 марта, в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной кофнеренции
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
    Голы: Кручинин — 3 (Вишневский, Кравцов), 23:33 — 1:0. Шаров — 1 (Кручинин, Кравцов), 31:54 — 2:0. Юньков — 1 (Майоров), 42:47 — 2:1. Умарк — 3 (бол., Кемппайнен), 45:33 — 2:2. Юньков — 2 (Ларсен), 46:36 — 2:3.Вратари: Францоуз (59:07) — Скривенс.Броски: 28 (15+9+4) — 33 (4+19+10).Штраф: 8 — 8.
    «Трактор» и «Салават Юлаев» продолжат играть малорезультативно«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта
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