Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона

Защитник «Виннипега»пропустит остаток регулярного сезона из-за травмы спины, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин перенесет операцию на спине и пропустит около восьми недель. Таким образом, Куликов не вернется в строй ранее финала Западной конференции, если «Джетс» туда выйдут.

«Это не значит, что он вернется через восемь недель. Через восемь недель я вам в следующий раз сообщу о нем новости. У него случился рецидив травмы, которую он получил в "Баффало" в прошлом сезоне. Она не прошла. Он был в порядке, а потом не был. Так что мы ждали, когда процесс воспаления пройдет.

Есть несколько способов с этим справиться, но в конечном счете все согласились (на операцию). Не знаю, является ли это самым быстрым способом восстановления, но однозначно — лучшим для игрока в долгосрочной перспективе», — сказал тренер «Джетс» Пол Морис.

Перед началом прошлого сезона Куликов ударился спиной о незакрытую калитку в контрольной игре с «Торонто», из-за чего провел только 47 матчей.

В 62 матчах нынешнего сезона он набрал 11 (3+8) очков.