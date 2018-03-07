ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Авангард» победил «Салават» и вышел вперёд в серии

    КХЛ Салават Юлаев Авангард
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Авангард» — «Салават Юлаев»
    На фото:«Авангард» — «Салават Юлаев»
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

    В составе победителей дублем отметился Юхан Сундстрём, ещё по шайбе забросили Тедди Пёрселл, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев, поразивший пустые ворота.

    В составе голы на свой счет записали Григорий Панин, Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

    Подопечные Германа Титова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
    Голы: Сундстрем — 1 (бол., Петерссон, Березин), 12:47 — 1:0. Перселл — 1 (бол., Петерссон, Чудинов), 34:33 — 2:0. Панин — 2 (Кемппайнен, Умарк), 34:57 — 2:1. Сундстрем — 2 (мен., Стась), 48:38 — 3:1. Медведев — 1 (Кошелев), 51:52 — 4:1. Кемппайнен — 1, 55:20 — 4:2. Умарк — 2 (Хартикайнен, Бурдасов), 58:24 — 4:3. Кугрышев — 2 (п.в.), 59:34 — 5:3.Вратари: Фурх — Налимов (57:49 — 58:24, 58:33 — 59:34).Броски: 29 (11+11+7) — 31 (10+7+14).Штраф: 33 — 12.
    «Авангард» и «Салават» продолжат играть результативно«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце
  • Подробности матчей плей-офф КХЛ 7 марта
    •
  • Неудачники регулярки, удачный старт «Локомотива» в плей-офф, сюрпризы от «Сочи» и «Северстали»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 05/03
    • «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ
  • 04/03
    • «Салават Юлаев» и «Авангард» забросили десять шайб на двоих
  • 01/03
    • Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
  • 01/03
    • КХЛ: определились все пары плей-офф Восточной конференции
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто
    Подробный разбор
  • Неудачники регулярки, удачный старт «Локомотива» в плей-офф, сюрпризы от «Сочи» и «Северстали»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Нэшвилл» на вершине Запада, «Флорида» рвется в плей-офф, вратарская проблема «Питтсбурга»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Офсайдное изобилие
  • «Тоттенхэм» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов 7-го марта
  • 1,85
    •
  • Поднимут ли «быки» в Лейпциге «Зенит» на рога?
  • «Лейпциг» — «Зенит». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта
  • 2,15
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. «Локомотив» — в четвертьфинале, «Спартак» уступил ЦСКА, СКА победил в Череповце
  • Подробности матчей плей-офф КХЛ 7 марта
    • Вчера в 22:59
  • 22:44
    • «Йокерит» взял верх над ХК «Сочи»
  • 22:34
    • «Трактор» увеличил отрыв в серии плей-офф с «Нефтехимиком»
  • 22:28
    • «Локомотив» — первый четвертьфиналист Кубка Гагарина
  • 22:20
    • ЦСКА победил «Спартак» и повел в серии плей-офф со счетом 3-0
  • Улыбнется ли удача «Северстали»?
  • «Северсталь» — СКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
    • 2,01Сегодня в 17:00
  • 22:04
    • СКА обыграл «Северсталь» в третьем матче плей-офф КХЛ
  • ЦСКА оставит «Спартак» вне плей-офф уже в четвертом матче серии
  • «Спартак» — ЦСКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
    • 1,50Сегодня в 17:00
  • 19:40
    • «Магнитка» вышла вперёд в серии с «Автомобилистом»
  • «Авангард» и «Салават» продолжат играть результативно
  • «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
    • 2,44Сегодня в 14:00
  • 15:59
    • Капитан «Амура» выбыл до конца плей-офф
  • 15:26
    • «Амур» переиграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии
  • «Коламбус» — «Колорадо». Кто победит в битве претендентов на плей-офф?
  • «Коламбус» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 марта
    • 2,16Завтра в 03:00
  • 11:21
    • Матчи Кубка Гагарина начнутся на день раньше из-за выборов президента России
  • 10:24
    • Экс-игрок минского «Динамо» объявил о завершении карьеры
  • НХЛ. Девятая победа «Нэшвилла», провал «Вашингтона» и «Вегаса»
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 7 марта
    • Вчера в 08:57
  • 06/03
    • Джонатан Чичу завершил игровую карьеру
  • 06/03
    • Зубов: Наделали кучу ошибок в самом начале матча с «Йокеритом»
  • 06/03
    • Ялонен: Результат матча с «Сочи» был понятен, но игра была равной
  • 06/03
    • Скудра: «Торпедо» подвела дисциплина, но были и вопросы к судьям
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон