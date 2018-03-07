«Авангард» победил «Салават» и вышел вперёд в серии

Подопечные Германа Титова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1.

В составе голы на свой счет записали Григорий Панин, Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк .

В составе победителей дублем отметился Юхан Сундстрём , ещё по шайбе забросили Тедди Пёрселл, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев , поразивший пустые ворота.

Омскийодержал домашнюю победу над уфимским(5:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

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