«Авангард» победил «Салават» и вышел вперёд в серии

В составе победителей дублем отметился Юхан Сундстрём, ещё по шайбе забросили Тедди Пёрселл, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев, поразивший пустые ворота.
В составе голы на свой счет записали Григорий Панин, Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.
Подопечные Германа Титова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Голы: Сундстрем — 1 (бол., Петерссон, Березин), 12:47 — 1:0. Перселл — 1 (бол., Петерссон, Чудинов), 34:33 — 2:0. Панин — 2 (Кемппайнен, Умарк), 34:57 — 2:1. Сундстрем — 2 (мен., Стась), 48:38 — 3:1. Медведев — 1 (Кошелев), 51:52 — 4:1. Кемппайнен — 1, 55:20 — 4:2. Умарк — 2 (Хартикайнен, Бурдасов), 58:24 — 4:3. Кугрышев — 2 (п.в.), 59:34 — 5:3.Вратари: Фурх — Налимов (57:49 — 58:24, 58:33 — 59:34).Броски: 29 (11+11+7) — 31 (10+7+14).Штраф: 33 — 12.