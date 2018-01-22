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    «Спартак» уступил «Северстали»

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    «Спартак» — «Северсталь»
    На фото:«Спартак» — «Северсталь»
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Кудако и Юрий Трубачёв, оформивший дубль.

    В составе хозяев все три заброшенные шайбы записал на свой счёт Александр Хохлачёв.

    Отметим, что команды сравнялись по очкам в турнирной таблице. Однако «Спартак» находится выше по дополнительным показателям (а также имея матч в запасе) и занимает восьмое место, которое дает право на выход в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Хохлачев — 16 (бол., Радил), 19:30 — 1:0. Кагарлицкий — 17 (Чернов), 24:00 — 1:1. Странски — 7 (Кудако, Гудачек), 28:36 — 1:2. Хохлачев — 17 (бол., Калинин), 34:38 — 2:2. Хохлачев — 18 (бол., Калинин, Лаюнен), 35:52 — 3:2. Трубачев — 6 (бол., Мазур, Вовченко), 49:35 — 3:3. Трубачев — 7 (Евсеенков), 63:17 — 3:4.Вратари: Беспалов — Гудачек (62:42).Броски: 25 (8+12+5+0) — 31 (11+10+9+1).Штраф: 6 — 8.
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