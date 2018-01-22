«Спартак» уступил «Северстали»

Московскийпотерпел домашнее поражение от череповецкой(3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Кудако и Юрий Трубачёв, оформивший дубль.

В составе хозяев все три заброшенные шайбы записал на свой счёт Александр Хохлачёв.

Отметим, что команды сравнялись по очкам в турнирной таблице. Однако «Спартак» находится выше по дополнительным показателям (а также имея матч в запасе) и занимает восьмое место, которое дает право на выход в плей-офф.