«Салават Юлаев» в Уфе обыграл ЦСКА

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
В первом периоде счет в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев.
За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.
«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции (83 очка) и теперь возглавляет дивизион Чернышева. ЦСКА идет вторым на Западе (118 очков). «Красно-синие» потеряли шансы опередить СКА, который стал обладателем Кубка Континента.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Лисин — 14 (бол., Арзамасцев, Зубов), 11:46 — 1:0. Зубов — 4 (Лисин, Федоров), 34:29 — 2:0. Науменков — 1 (Шумаков), 54:07 — 2:1.Вратари: Кареев — Сорокин (57:53).Штраф: 10 — 10.Броски: 24 (8+13+3) — 31 (13+5+13).