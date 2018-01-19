«Салават Юлаев» в Уфе обыграл ЦСКА

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В первом периоде счет в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев.

За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции (83 очка) и теперь возглавляет дивизион Чернышева. ЦСКА идет вторым на Западе (118 очков). «Красно-синие» потеряли шансы опередить СКА, который стал обладателем Кубка Континента.