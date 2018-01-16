«Сибирь» обыграла «Автомобилист»

«Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби? «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января 1,84 Завтра в 19:30

«Монреаль» намерен взять реванш у «Бостона» «Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2,65 Завтра в 03:30