«Сибирь» обыграла «Автомобилист»

В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.
Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски.
Для подопечных Владимира Юрзинова-младшего эта победе стала второй подряд и седьмой в восьми последних матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионта
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Чайковски – 8 (бол., Торченюк, Гареев), 2:54 – 1:0. Зырянов – 1 (Макаров, Коньков), 3:30 – 1:1. Верещагин – 4 (бол., Бергстрем, Энеруд), 6:50 – 1:2. Санников – 9, 38:49 – 1:3. Энлунд – 8 (мен., п.в., Закриссон, Макаров), 59:27 – 1:4.Вратари: Коварж (58:51 – 59:27) – Салак.Броски: 25 (5+11+9) – 28 (11+10+7).Штраф: 8 – 8.