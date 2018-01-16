ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сибирь» обыграла «Автомобилист»

    КХЛ Сибирь Автомобилист
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Сибирь» — «Автомобилист»
    На фото:«Сибирь» — «Автомобилист»
    Екатеринбургский «Автомобилист» уступил новосибирской «Сибири» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.

    Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски.

    Для подопечных Владимира Юрзинова-младшего эта победе стала второй подряд и седьмой в восьми последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионта
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Чайковски – 8 (бол., Торченюк, Гареев), 2:54 – 1:0. Зырянов – 1 (Макаров, Коньков), 3:30 – 1:1. Верещагин – 4 (бол., Бергстрем, Энеруд), 6:50 – 1:2. Санников – 9, 38:49 – 1:3. Энлунд – 8 (мен., п.в., Закриссон, Макаров), 59:27 – 1:4.Вратари: Коварж (58:51 – 59:27) – Салак.Броски: 25 (5+11+9) – 28 (11+10+7).Штраф: 8 – 8.
    «Автомобилист» может остановить «Сибирь» на пути к плей-офф«Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    •
  • «Сибирь» дома одолела «Авангард», СКА минимально переиграл «Локомотив»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 11 января
    •
  • 11/01
    • «Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»
  • 11/01
    • «Сибирь» вырвала победу у «Авангарда», забив 3 гола за 4 минуты
  • 09/01
    • ЦСКА удержал победу над «Автомобилистом»
  • 07/01
    • Три очка Полыгалова помогли «Трактору» выиграть у «Автомобилиста»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Очередные достижения СКА и ЦСКА, «Йокерит» уже в плей-офф, интрига на Востоке
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Реал» на «Леганесе» за последние неудачи?
  • «Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 18 января
  • 2,62
    •
  • Сможет ли «Алавес» повторить подвиг прошлого сезона?
  • «Валенсия» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января
  • 2,11
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    • Вчера в 22:46
  • 22:25
    • «Локомотив» уступил «Адмиралу»
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Куньлунь»
  • 22:11
    • СКА уверенно переиграл «Спартак»
  • 20:44
    • «Лада» в овертайме одолела «Барыс»
  • «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?
  • «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января
    • 1,84Завтра в 19:30
  • 19:44
    • «Трактор» разгромил «Югру»
  • «Монреаль» намерен взять реванш у «Бостона»
  • «Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 января
    • 2,65Завтра в 03:30
  • 18:47
    • «Авангард» уступил «Магнитке»
  • НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    • Вчера в 09:27
  • 01:54
    • «Колорадо» переиграл «Анахайм»
  • 01:24
    • Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»
  • Останется ли «Ак Барс» лидером конференции после матча с «Йокеритом»?
  • «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 17 января
    • 2,11Сегодня в 19:30
  • «Торонто» — «Сент-Луис». Встреча неудачников января
  • «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 января
    • 2,06Сегодня в 03:00
  • 15/01
    • Заполски, Пашнин, Карлин – лучшие игроки недели в КХЛ
  • «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    • 15/01/2018 в 12:33
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    • 15/01/2018 в 11:03
  • НХЛ. «Калгари» обыграл «Каролину», «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января
    • 15/01/2018 в 09:38
  • Продолжат ли «Айлендерс» серию побед в игре с «Монреалем»?
  • «Монреаль» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    • 1,8216/01/2018 в 03:30
  • «Автомобилист» может остановить «Сибирь» на пути к плей-офф
  • «Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    • 2,0316/01/2018 в 17:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон