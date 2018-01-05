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    Шведы обыграли США в полуфинале МЧМ, Канада разгромила Чехию

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Швеции Сборная США Сборная Чехии Сборная Канады
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    Сборная Канады семь раз расписалась в воротах Чехии
    На фото:Сборная Канады семь раз расписалась в воротах Чехии
    Сборная Канады разгромила Чехию в полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1).

    Самым результативным игроков в составе победителей стал Дрейк Батерсон, забросивший три шайбы (19-я, 28-я и 37-я минуты), по разу отличились Сэм Стил (16), Максим Комтуа (30), Джордан Кайру (33) и Борис Катчук (46).

    У чехов оба гола на счету Филипа Задины (6, 51).

    В финале турнира канадцы встретятся с командой Швеции.

    МЧМ. 1/2 финала
    Канада – Чехия – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
    Голы: 0:1 – Задина (Нечас, Михнач) – 05:55 (5x5), 1:1 – Стил (Клаг, Кайру) – 15:05 (5x4), 2:1 – Батерсон (Макар, Томас) – 18:08 (5x4), 3:1 – Батерсон (Макар, Бин) – 27:48 (5x4), 4:1 – Комтуа (Хауден, Форментон) – 29:43 (5x5), 5:1 – Кайру (Стил, Дюбе) – 32:15 (5x5), 6:1 – Батерсон (Маклеод) – 36:58 (5x5), 7:1 – Катчук (Рэддиш, Томас) – 45:15 (5x5), 7:2 – Задина (Будик) – 50:11 (5x5)Вратари: Харт — Корженарж (Шкарек, 36:58).Штраф: 10 — 8.Броски: 39 (11+15+13) — 20 (5+9+6).
    В другом матче 1/2 финала сборная Швеции обыграла команду США — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

    В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стеен (48) и Аксель Фьелльбю (49). У американцев отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэди Ткачак (57).

    Швеция поспорит за золото МЧМ с Канадой, американцы встретятся с чехами в матче за бронзу.

    МЧМ. 1/2 финала
    Швеция – США – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
    Голы: 1:0 – Петтерссон (Нюландер, Линдстрём) – 33:30 (5x4), 2:0 – Андерссон (Карльстрём) – 46:17 (5x5), 3:0 – Стеен – 47:47 (4x5), 4:0 – Юнссон Фьелльбю (Давидссон) – 48:25 (4x5), 4:1 – Беллоуз (Ямамото) – 52:24 (5x4), 4:2 – Ткачук (Андерсон) – 56:59 (6x5)Вратари: Густавссон — Уолл (Эттингер, 48:25, 56:15 — 56:59, 57:33).Штраф: 16 — 8.Броски: 20 (5+9+6) — 31 (8+11+12).

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