Шведы обыграли США в полуфинале МЧМ, Канада разгромила Чехию

Сборная Канады семь раз расписалась в воротах Чехии

На фото: Сборная Канады семь раз расписалась в воротах Чехии 2018.worldjunior.hockey

Сборнаяразгромилав полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1).

Самым результативным игроков в составе победителей стал Дрейк Батерсон, забросивший три шайбы (19-я, 28-я и 37-я минуты), по разу отличились Сэм Стил (16), Максим Комтуа (30), Джордан Кайру (33) и Борис Катчук (46).

У чехов оба гола на счету Филипа Задины (6, 51).

В финале турнира канадцы встретятся с командой Швеции.

МЧМ. 1/2 финала Канада – Чехия – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) Голы: 0:1 – Задина (Нечас, Михнач) – 05:55 (5x5), 1:1 – Стил (Клаг, Кайру) – 15:05 (5x4), 2:1 – Батерсон (Макар, Томас) – 18:08 (5x4), 3:1 – Батерсон (Макар, Бин) – 27:48 (5x4), 4:1 – Комтуа (Хауден, Форментон) – 29:43 (5x5), 5:1 – Кайру (Стил, Дюбе) – 32:15 (5x5), 6:1 – Батерсон (Маклеод) – 36:58 (5x5), 7:1 – Катчук (Рэддиш, Томас) – 45:15 (5x5), 7:2 – Задина (Будик) – 50:11 (5x5)Вратари: Харт — Корженарж (Шкарек, 36:58).Штраф: 10 — 8.Броски: 39 (11+15+13) — 20 (5+9+6).

В другом матче 1/2 финала сборнаяобыграла команду— 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стеен (48) и Аксель Фьелльбю (49). У американцев отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэди Ткачак (57).

Швеция поспорит за золото МЧМ с Канадой, американцы встретятся с чехами в матче за бронзу.