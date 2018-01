Шведы обыграли США в полуфинале МЧМ, Канада разгромила Чехию

Сборнаяразгромилав полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1).

Самым результативным игроков в составе победителей стал Дрейк Батерсон, забросивший три шайбы (19-я, 28-я и 37-я минуты), по разу отличились Сэм Стил (16), Максим Комтуа (30), Джордан Кайру (33) и Борис Катчук (46).

У чехов оба гола на счету Филипа Задины (6, 51).

В финале турнира канадцы встретятся с командой Швеции.

В другом матче 1/2 финала сборнаяобыграла команду— 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стеен (48) и Аксель Фьелльбю (49). У американцев отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэди Ткачак (57).

Швеция поспорит за золото МЧМ с Канадой, американцы встретятся с чехами в матче за бронзу.

HIGHLIGHTS: A strong Swedish @Trekronorse team stays undefeated and beat host @USAHockey 4-2 in the semi-finals to play for gold tomorrow! Watch here the best sequences from the game. More on https://t.co/ICLuruWPk3 #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/8YkOa3WEj6