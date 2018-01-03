Молодежная сборная России проиграла США в 1/4 финала ЧМ

Сборнаяпроиграла командев матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2).

У победителей дублем отметился Кифер Беллоуз (3-я и 53-я минута), по шайбе забросили Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). Команда Валерия Брагина дважды отыгрывалась по ходу встречи усилиями Марселя Шолохова (11) и Андрея Алтыбармакяна (44).

В полуфинале сборная США сыграет со Швецией. Другую пару полуфиналистов составили Канада и Чехия.

Российская сборная под руководством Валерия Брагина впервые проиграла на стадии 1/4 финала МЧМ и не будет бороться за медали. МЧМ в Баффало был шестым для Брагина в должности главного тренера команды. В 2011 году команда завоевала золотые медали, обыграв в финальном матче сборную Канады. В 2012-м, 2015-м и 2016-м российская сборная остановилась в шаге от титула, а в 2017-м выиграла бронзовые медали.