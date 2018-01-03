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    Молодежная сборная России проиграла США в 1/4 финала ЧМ

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная США
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    Патрик Харпер (слева) против Егора Зайцева
    На фото:Патрик Харпер (слева) против Егора Зайцева
    Сборная России проиграла команде США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2).

    У победителей дублем отметился Кифер Беллоуз (3-я и 53-я минута), по шайбе забросили Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). Команда Валерия Брагина дважды отыгрывалась по ходу встречи усилиями Марселя Шолохова (11) и Андрея Алтыбармакяна (44).

    В полуфинале сборная США сыграет со Швецией. Другую пару полуфиналистов составили Канада и Чехия.

    Российская сборная под руководством Валерия Брагина впервые проиграла на стадии 1/4 финала МЧМ и не будет бороться за медали. МЧМ в Баффало был шестым для Брагина в должности главного тренера команды. В 2011 году команда завоевала золотые медали, обыграв в финальном матче сборную Канады. В 2012-м, 2015-м и 2016-м российская сборная остановилась в шаге от титула, а в 2017-м выиграла бронзовые медали.

    МЧМ. 1/4 финала
    США – Россия – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Беллоуз (Ткачук, Фокс) – 02:18 (5x4), 1:1 – Шолохов (Костин, Елизаров) – 10:32 (5x5), 2:1 – Ямамото (Миттельштадт, Сэмберг) – 14:34 (5x5), 2:2 – Алтыбармакян (Саморуков) – 43:39 (5x5), 3:2 – Беллоуз (Сэмберг) – 52:31 (5x5), 4:2 – Андерсон (Пилинг, Линдгрен) – 59:18 (en)Вратари: Уолл — Сухачёв.Штраф: 8 — 23.Броски: 43 (19+14+10) — 29 (6+13+10).
    Остановит ли Россия действующих чемпионов из США в четвертьфинале МЧМ?США – Россия. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 3 января
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