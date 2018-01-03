Сборная Дании победила белорусов в матче утешительного раунда МЧМ

У победителей дубль оформил Йоаким Бликфелль (50-я и 60-я минуты), по разу отличились Йонас Рёндбьерг (16), Филлип Шульц (17) и Андреас Грундтвиг (60).
У белорусов шайбы забросили Илья Литвинов (22), Владислав Еременко (30), Иван Дроздов (42) и Игорь Мартынов (49).
Второй матч серии до двух побед пройдет 4 января. Команда, которая уступит в серии, покинет элитный дивизион.
МЧМ. Утешительный раунд
Белоруссия – Дания – 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)
Голы: 0:1 – Рёндбьерг (Блихфельд) – 15:56 (5x4), 0:2 – Шульц (Мадсен, Грундтвиг) – 16:48 (5x5), 1:2 – Литвинов – 21:01 (4x5), 2:2 – Ерёменко (Сушко, Шарангович) – 29:13 (5x4), 3:2 – Дроздов – 41:44 (4x5), 4:2 – Мартынов (Сушко, Шарангович) – 48:30 (5x4), 4:3 – Блихфельд (Рёндбьерг, Йессен) – 49:04 (5x5), 4:4 – Блихфельд (Сетков) – 59:26 (6x5), 4:5 – Грундтвиг (Рёндбьерг, Могенсен) – 59:45 (5x5)Вратари: Грищенко – Крог (58:08 – 59:26).Штраф: 20 – 14.Броски: 28 (6+10+12) – 29 (13+6+10).
HIGHLIGHTS: With two goals in the last minute of play @DKIshockey turned the first relegation game and beat Belarus 5-4! Watch the thriller in the video below. More on the game: https://t.co/aPa0XpCZ1w #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/TjXO3YpVYK— IIHF (@IIHFHockey) 3 января 2018 г.