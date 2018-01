Сборная Дании победила белорусов в матче утешительного раунда МЧМ

Сборнаянанесла поражение командев первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира — 5:4 (2:0, 0:2, 3:2).

У победителей дубль оформил Йоаким Бликфелль (50-я и 60-я минуты), по разу отличились Йонас Рёндбьерг (16), Филлип Шульц (17) и Андреас Грундтвиг (60).

У белорусов шайбы забросили Илья Литвинов (22), Владислав Еременко (30), Иван Дроздов (42) и Игорь Мартынов (49).

Второй матч серии до двух побед пройдет 4 января. Команда, которая уступит в серии, покинет элитный дивизион.

HIGHLIGHTS: With two goals in the last minute of play @DKIshockey turned the first relegation game and beat Belarus 5-4! Watch the thriller in the video below. More on the game: https://t.co/aPa0XpCZ1w #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/TjXO3YpVYK