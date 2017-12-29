«Динамо» проиграло в Екатеринбурге

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над московском(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов.

У бело-голубых шайбы на свой счет записали Александр Петунин, Игорь Игнатушкин и Никита Комаров.

Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд.

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и возглавил Восточную конференцию. Уральцы обогнали «Ак Барс», на их счету 83 очка в 45 играх.