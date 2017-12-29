«Динамо» проиграло в Екатеринбурге

В составе победителей отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов.
У бело-голубых шайбы на свой счет записали Александр Петунин, Игорь Игнатушкин и Никита Комаров.
Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд.
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и возглавил Восточную конференцию. Уральцы обогнали «Ак Барс», на их счету 83 очка в 45 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
Голы: Обидин – 2 (Попов), 2:17 – 1:0. Петунин – 5 (Рылов), 3:28 – 1:1. Голышев – 12, 6:22 – 2:1. Торченюк – 5 (Лямин, Михнов), 9:40 – 3:1. Тимашов – 3 (Кучерявенко, Чайковски), 25:33 – 4:1. Игнатушкин – 5 (Марковин, Тарасов), 41:33 – 4:2. Комаров – 8 (Хиетанен), 42:49 – 4:3.Вратари: Коварж – Еременко (57:59).Броски: 26 (11+10+5) – 30 (9+7+14).Штраф: 2 – 8.