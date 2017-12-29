«Авангард» в овертайме проиграл «Нефтехимику»

Для омичей данное поражение стало четвертым в последних пяти встречах.

За хозяев отличились Ансель Галимов и Дмитрий Кугрышев .

В составе победителей шайбы на счету Дамира Шарипзянова, Павла Куликова и Андрея Нестрашила .

Омскийпотерпел домашнее поражение от нижнекамского(2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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