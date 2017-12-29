«Авангард» в овертайме проиграл «Нефтехимику»

В составе победителей шайбы на счету Дамира Шарипзянова, Павла Куликова и Андрея Нестрашила.
За хозяев отличились Ансель Галимов и Дмитрий Кугрышев.
Для омичей данное поражение стало четвертым в последних пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шарипзянов – 5 (Хайруллин, Еглич), 11:01 – 0:1. Куликов – 4 (Брынцев, Эверберг), 15:45 – 0:2. Галимов – 4 (Минеев), 26:26 – 1:2. Кугрышев – 10 (Рау), 33:57 – 2:2. Нестрашил – 10 (Секстон), 60:32 – 2:3.Вратари: Фурх – Ежов.Броски: 25 (9+12+4+0) – 38 (15+10+11+2).Штраф: 4 – 8.