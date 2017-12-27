«Магнитка» разгромила «Динамо»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над московским(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-триком в составе победителей отметился Мэтт Эллисон. Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко и Андрей Чибисов.

Единственная шайба москвичей на счету Дмитрий Марковина. После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».

Для «Магнитки» эта победа стала второй в четырех последних матчах. Бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.