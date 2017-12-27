«Магнитка» разгромила «Динамо»

Хет-триком в составе победителей отметился Мэтт Эллисон. Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко и Андрей Чибисов.
Единственная шайба москвичей на счету Дмитрий Марковина. После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».
Для «Магнитки» эта победа стала второй в четырех последних матчах. Бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы: Эллисон — 12 (Вольски, Пивцакин), 2:51 — 1:0. Эллисон — 13 (Денисов, Пивцакин), 5:57 — 2:0. Терещенко — 5 (бол., Кокарев, Пивцакин), 26:53 — 3:0. Эллисон — 14 (Ли, Мозякин), 27:35 — 4:0. Марковин — 2 (Петунин, Игнатушкин), 31:59 — 4:1. Чибисов — 6 (Кокарев), 38:44 — 5:1.Вратари: Самсонов — Бочаров (Еременко, 27:35).Броски: 34 (13+11+10) — 35 (8+16+11).Штраф: 4 — 22.