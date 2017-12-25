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    «Трактор» одолел минское «Динамо»

    КХЛ Трактор Динамо Минск
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    Хоккеисты «Трактора
    На фото:Хоккеисты «Трактора
    Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    Результативные броски в этой встрече нанесли защитник Ник Бэйлен и нападающий Линус Виделль.

    Игру на ноль оформил вратарь Павел Францоуз, отразивший 42 броска по своим воротам.

    «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (68 очков). Минское «Динамо» идет десятым на Западе (58 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» Мн (Минск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бэйлен — 7 (Щехура, Кручинин), 12:01 — 1:0. Виделль — 6 (п.в.), 58:24 — 2:0.Вратари: Францоуз — Энрот (58:12 — 58:24, 58:41 — 59:03, 59:33).Штраф: 8 — 10.Броски: 32 (12+14+6) — 42 (15+14+13).
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