Дубль Михеева помог «Авангарду» одолеть «Ак Барс»

дома обыгралсо счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Семёнов, Егор Мартынов, Пётр Хохряков и Илья Михеев, оформивший дубль. В составе казанцев дублем отметился Станислав Галиев, ещё один гол забил Роб Клинкхаммер.

Одержав победу, «Авангард» прервал серию из двух поражений побряд. Для «Ак Барса» этот проигрыш стал четвертым в шести последних играх.