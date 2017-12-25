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    Дубль Михеева помог «Авангарду» одолеть «Ак Барс»

    КХЛ Авангард Ак Барс
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Авангард» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    У хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Семёнов, Егор Мартынов, Пётр Хохряков и Илья Михеев, оформивший дубль. В составе казанцев дублем отметился Станислав Галиев, ещё один гол забил Роб Клинкхаммер.

    Одержав победу, «Авангард» прервал серию из двух поражений побряд. Для «Ак Барса» этот проигрыш стал четвертым в шести последних играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аванград» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
    Голы: Клинкхаммер — 7 (Манухов, Свитов), 8:06 — 0:1. Михеев — 12 (Кошелев, Семенов), 21:25 — 1:1. Семенов — 10 (бол., Мартынов, Медведев), 26:41 — 2:1. Галиев — 6 (бол., Марков, Яруллин), 31:21 — 2:2. Галиев — 7 (Зарипов, Ландер), 33:13 — 2:3. Кугрышев — 9 (Хохряков, Мартынов), 43:13 — 3:3. Михеев — 13 (Кошелев), 49:04 — 4:3. Хохряков — 8 (п.в., Михеев), 59:17 — 5:3.Вратари: Фурх — Гарипов (58:20 — 59:17, 59:30).Штраф: 8 — 12.Броски: 39 (14+14+11) — 27 (5+10+12).
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