Grand Theft Auto VI стала доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Выход самой ожидаемой игры последних лет десяти сопровождается рекордным интересом со стороны критиков и геймеров. Вместе с тем в сети появились первые сообщения о взломе новинки Rockstar Games в день релиза.

GTA 6 Rockstar Games

Хакеры заявили о взломе GTA 6

Незадолго до выхода Sony выпустила несколько системных обновлений для устранения уязвимостей PlayStation 5. Для запуска GTA 6 теперь требуется актуальная версия прошивки 14.23.

Однако пользователь под ником Jordy сообщил о существовании расшифрованной сборки игры. Ранее этот же энтузиаст заявлял о получении крупного вознаграждения от Sony за обнаруженные уязвимости.

На текущий момент никаких доказательств взлома GTA 6 представлено не было. Поэтому достоверность заявления остается под вопросом.

GTA 6 Rockstar

GTA 6 установила рекорд Twitch

Официальный релиз игры во всем мире состоялся 19 ноября, однако благодаря разнице часовых поясов некоторые пользователи получили доступ раньше остальных.

Так, трансляции GTA 6 на Twitch привлекли свыше 3 миллионов одновременных зрителей. Предыдущий рекорд среди одиночных игр принадлежал Hogwarts Legacy с результатом 1,28 миллиона.

На фоне высоких оценок прессы и ажиотажа вокруг релиза акции Take-Two Interactive подорожали примерно на 7%. Стоимость ценных бумаг издателя достигла 218-219 долларов.

GTA 6 Rockstar

Сбои PlayStation Network в условиях ажиотажа

За несколько часов до выхода GTA 6 владельцы PlayStation столкнулись с масштабными перебоями сетевых сервисов. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, подключением к PSN и запуском игр.

Ситуацию осложняет необходимость подключения к интернету для проверки цифровой лицензии GTA 6. Sony подтвердила наличие технических неполадок и пообещала восстановить работу сервисов в кратчайшие сроки.