Моддер под ником CHATDOO решил объединить миры Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt. Так, энтузиаст представил необычную модификацию, позволяющую отправиться из футуристического Найт-Сити в средневековый Новиград.

Новиград YouTube

Проект под названием Beyond Worlds переносит в Cyberpunk 2077 знакомые локации из третьего «Ведьмака». Попасть в новый мир можно через специальный разлом, после чего игрокам откроется большая часть Новиграда и отдельные территории Велена.

Cyberpunk 2077

На текущий момент разработчик реализовал десять городских районов, населенных примерно 840 персонажами. При этом все объекты обладают коллизиями, а для перемещения по средневековым локациям предусмотрена возможность верховой езды. Также пользователям доступны несколько вариантов графических настроек.

Мод для Cyberpunk 2077 YouTube

Cyberpunk 2077 YouTube

Работа над модификацией продолжается. Энтузиаст постепенно устраняет ошибки и улучшает поведение NPC, которые, в частности, уже научились пользоваться многими городскими лестницами.

Ранняя бета-версия Beyond Worlds доступна на платформе Nexus Mods. Пока проект не содержит полноценных заданий и доступных интерьеров, а во время исследования мира могут встречаться различные баги.