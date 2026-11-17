Моддер под ником CHATDOO решил объединить миры Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt. Так, энтузиаст представил необычную модификацию, позволяющую отправиться из футуристического Найт-Сити в средневековый Новиград.
Проект под названием Beyond Worlds переносит в Cyberpunk 2077 знакомые локации из третьего «Ведьмака». Попасть в новый мир можно через специальный разлом, после чего игрокам откроется большая часть Новиграда и отдельные территории Велена.
На текущий момент разработчик реализовал десять городских районов, населенных примерно 840 персонажами. При этом все объекты обладают коллизиями, а для перемещения по средневековым локациям предусмотрена возможность верховой езды. Также пользователям доступны несколько вариантов графических настроек.
Работа над модификацией продолжается. Энтузиаст постепенно устраняет ошибки и улучшает поведение NPC, которые, в частности, уже научились пользоваться многими городскими лестницами.
Ранняя бета-версия Beyond Worlds доступна на платформе Nexus Mods. Пока проект не содержит полноценных заданий и доступных интерьеров, а во время исследования мира могут встречаться различные баги.