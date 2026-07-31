Electronic Arts продолжает делиться подробностями FC 27. На этот раз разработчики посвятили отдельный ролик обновленной карьере, которая получит сразу несколько заметных изменений.

FC 27 Ps store

Одним из главных нововведений станет переработанная система трансферов. Благодаря сотрудничеству с платформой Transfer Room разработчики обещают сделать оценку игроков и переходы между клубами максимально приближенными к реальному футболу.

FC 27

Кроме того, на трансферную политику теперь будут влиять клубные партнерства и принципиальные соперничества. Так, вероятность перехода футболиста из «Реала» в «Атлетико» будет значительно ниже, тогда как сделки между клубами с хорошими отношениями станут встречаться чаще.

Изменения затронут и показатель общего рейтинга. В FC 27 он станет динамическим: помимо базового значения игроки получат диапазон, в рамках которого характеристика сможет повышаться или снижаться в зависимости от текущей формы.

Еще одной особенностью станет система «Тренер Live». Пользователи смогут создавать собственные испытания, в том числе со смартфона, а затем публиковать их и делиться ими с другими игроками.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.