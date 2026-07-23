Electronic Arts раскрыла очередные подробности EA Sports FC 27. Одновременно с анонсом разработчики представили дебютный трейлер футбольного симулятора.

FC 27 X

В новой части студия переработала игровой процесс. В частности, футболисты научились лучше открываться под передачи, а система искусственного интеллекта в обороне получила дополнительную балансировку.

FC 27

Кроме того, изменения затронули режим карьеры, где обновили механику трансферов и сделали общий рейтинг игроков динамическим. Также разработчики улучшили навесы, угловые и борьбу за мяч на втором этаже.

Одним из главных нововведений станет режим The Grounds, посвященный уличному футболу. Игроки смогут проводить матчи как один на один, так и в командах, а также исследовать отдельную игровую зону, напоминающую открытый мир из серии NBA 2K. На PlayStation 4 и Xbox One этот режим доступен не будет.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Стоимость максимального издания составит 150 долларов (~11800 рублей).