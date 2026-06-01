CD Projekt RED прокомментировала неофициальную русскую озвучку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, над которой работает студия GamesVoice.

Как заявили представители компании в Telegram, проект создается без официального одобрения. Ранее часть фанатов предполагала обратное после анонса локализации. В польской студии считают, что подобные инициативы противоречат действующему руководству по фан-контенту.

Хотя озвучка распространяется бесплатно, ее создание финансируется за счет пожертвований сообщества. В случае Phantom Liberty речь идет о сумме около 3 млн рублей.

В GamesVoice с такой трактовкой не согласны. В студии напомнили, что локализация будет доступна бесплатно, а также пообещали пресекать любые попытки ее коммерческого распространения.

На текущий момент неясно, намерена ли CD Projekt RED предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении озвучки. Сами разработчики пока ограничились лишь публичным комментарием.