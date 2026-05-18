Несмотря на слитую в сеть пиратскую версию, автогонка Forza Horizon 6 установила уникальный рекорд серии. В частности, последняя игра выдала лучший старт раннего доступа.
Глава Xbox Аша Шарма в своих соцсетях подтвердила, что пользователи проявляют большой интерес к проекту Playground Games, который вместе с тем получил высокие оценки на портале Metacritic. В среднем игра собрала 92% одобрительных отзывов.
В период раннего выхода в Steam количество одновременных игроков превысило 181 тысячу. Полноценный релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая.