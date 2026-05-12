Студия Playground Games предупредила о бане «железа» игроков, которые намерены использовать пиратскую версию Forza Horizon 6, утекшую в сеть за неделю до официального релиза.
Комментируя сложившуюся ситуацию, издатели опровергли информацию о том, что слитый билд имеет связь со стартом предзагрузки.
Пиратская версия автогонки поддерживает офлайн- и онлайн-режимы, однако за игру по сети пользователям уже начали «прилетать» блокировки.
Выход игры, запланированный Playground Games, состоится 19 мая. Изначально симулятор уличной гонки получат владельцы ПК и Xbox Series. Издание для PlayStation 5 появится позднее.