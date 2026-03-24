Самая ожидаемая игра десятилетия от Rockstar — GTA 6 — находится в активной стадии разработки, но уже сейчас претендует на роль главного ориентира для всей индустрии в будущем.

В новой части экшена студия сделает ставку на детализацию, в том числе и на «фоновые» технологии, способные обеспечить большее погружение. Одной из таких может стать система разрушения стекла, о которой накануне, вероятно, проговорился один из сотрудников Rockstar.

В частности, в его профиле появилась информация о внедрении процедурной механики, предполагающей генерацию трещин и осколков стекла в режиме реального времени вместо заранее подготовленных анимаций.

Так, каждое попадание будет иметь уникальные кадры урона, а на итоговый результат повлияет множество факторов, в том числе траектория и точка удара.