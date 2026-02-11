Сотрудники компании Ubisoft объявили международную забастовку под эгидой французского профсоюза Solidaires Informatique. В первый день протестов к акции присоединились до 1200 человек.

Специалисты выражают недовольство волной продолжающихся сокращений, отсутствием индексации заработной платы на протяжении нескольких лет и созданием управленческих должностей на высоких окладах в условиях дефицита персонала.

В рамках ранее объявленной реструктуризации Ubisoft уволила сотрудников из нескольких студий, остановила работу над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time и сообщила об изменении операционной структуры.

Вместе с тем в Париже была запущена программа «добровольного увольнения 200 человек». В результате этих действий акции студии рухнули на 34%.