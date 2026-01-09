На фоне скандала с массовым увольнением сотрудников, которых руководители Rockstar Games обвинили в утечках информации, всплыли неизвестные ранее детали о Grand Theft Auto VI.

GTA VI PS Store

Согласно слитым подробностям, Вайс-Сити станет крупнейшим городом серии: мегаполис, являющийся аналогом Майами, будет насчитывать порядка 700 магазинов, торговых центров и небоскребов с работающими лифтами.

Сюжет будет разделен на пять глав, а среди игровых механик планируется возвращение шестизвездочного уровня розыска.

По аналогии с Red Dead Redemption 2, прогресс персонажей будет учитывать показатели веса, а ближний бой станет более жестким и реалистичным, с детализированной шкалой урона.

У героев будет ограниченный набор оружия при себе — большая часть будет храниться в багажнике авто. Вместе с тем каждый персонаж получит уникальные способности, в том числе замедление времени и обнаружение уязвимых зон врагов.