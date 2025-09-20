Не для круга почета: Обзор NHL 26

Два года, посвященные исключительно восьмому поколению консолей, не принесли серии ощутимого прогресса.

Со временем серия NHL от EA превратилась в странное сочетание привязанности и раздражения. Высокий ценник хоккейного симулятора не оправдывается содержанием, отдельные режимы давно приелись и не получают должного внимания, но свои моменты удовольствия в игре все равно находятся.

Фрагментарные аркадные баги доводят до смеха, а маркетинговые стратегии перед релизом вызывают лишь скепсис с нотами иронии. И тем не менее из года в год мы, как и прежде, тратим часы, погружаясь в очередную игру многолетней франшизы.

Отчасти это объясняется любовью к хоккею, отчасти тем, что полноценного аналога хоккейного симулятора попросту нет. В итоге мы снова отдаем EA порядка $60 за стандартное издание, а позже — проделываем то же самое в преддверии начала нового регулярного сезона НХЛ.

Однако проведенная с NHL 26 неделя производит совсем другое впечатление — никакого чувства наслаждения, — пишет Shacknews.

Базовые режимы без ощутимых улучшений уже не работают, а громкие новшества вроде ICE-Q 2.0 и доработок Be a Pro тонут на фоне чудовищных решений, которые способны войти в историю как худшие идеи за три десятилетия существования серии.

Лучший выпуск в истории…

NHL 26 PS Store

Ключевой фишкой последнего хоккейного симулятора стала технология ICE-Q 2.0. Новая механика затрагивает почти все игровые режимы и корректирует поведение ИИ. Если в матче участвуют не только люди, ICE-Q 2.0 непременно будет влиять на события на льду.

Уникальные способности X-Factors работают по схожей схеме, поскольку включены во множество режимов. Лучшие хоккеисты NHL 26 получили один или несколько X-атрибутов, влияющих на их действия.

В разделе HUT Seasons пользователи могут играть в Hockey Ultimate Team без выхода в онлайн. Стоит признать, что для поклонников данного режима это крутая находка.

Весомые изменения заехали в режим Be a Pro: в частности, в EA отказались от изнуряющих прокачек X-Factors, а карьера стала более гибкой, предоставляя больше свободы. На бумаге это, как всегда, выглядит привлекательно, и часть решений действительно оказалась удачной. В то же время другая их половина выполнена бестолково.

Нет, это не работает

NHL 26 PS Store

С релизом ICE-Q 2.0 EA обещала, что Овечкин будет занимать свою излюбленную позицию в большинстве и вколачивать шайбы щелчками, а Макдэвид пролетать мимо защитников с безумной скоростью. На практике ничего подобного не происходит, даже при попытках специально создавать подобные условия.

Да, Ови может приложиться в касание, но на фирменной позиции на льду его нет. То же и с Макдэвидом: в стыке один на один он не вырывается вперед, а начинает мудрить с шайбой и получает сокрушительный силовой.

На деле ICE-Q 2.0 лишь заставляет ИИ принимать решения на основе вероятностей. Система опирается на реальные данные NHL Edge и в каждом эпизоде вычисляет оптимальное действие для конкретного игрока — пас, бросок или вход с шайбой.

Если раньше, в NHL 25, ИИ раз за разом пытался выжать «идеальный» момент — расчертить идеальную атаку или выйти на бросок из убойной зоны — то теперь он выбирает манеру игры, исходя из шансов. Было трудно сдержать удивление, когда впервые защитник с шайбой не полез в лобовую, а спокойно ушел в край, избежав неминуемого сотрясения. На фоне NHL 25 это реальный шаг вперед.

Вместе с тем приятно наблюдать, как в NHL 26 хоккеисты допускают ошибки, напоминающие технический брак, присущий живым спортсменам. Динамика игры стала куда живее и местами хаотичнее. Потери шайбы? Чем больше, тем лучше. Абсурдные передачи от защитников или, наоборот, гениальные обостряющие пасы по принципу «а почему бы и нет».

В NHL 25 такого не было. Да, временами ошибки выглядят глупо, но это куда интереснее, чем смотреть на то, как защитник, зажатый у борта в своей зоне, не замечает очевидный момент для передачи в атаку.

Предельное истощение

NHL 26 PS Store

Осторожный оптимизм в отношении обновленного Be a Pro казался оправданным — кое-какие улучшения и вправду видны. Диалогов стало меньше, а тренер больше не дергает вас каждые пять минут.

Навык X-Factor отныне можно выбрать сразу, еще до драфта, и даже открыть три способности до подписания первого контракта. Впервые появилась реальная возможность создать игрока под собственный стиль — не стандартного форварда ради галочки, а именно такого, каким хочется управлять.

Если раньше нужно было тратить часы на тренировки, чтобы качать характеристики, то теперь вся энергия расходуется на разные аспекты карьеры, включая развитие бренда, управление, команду, X-Factors, баллы способностей или физическое состояние.

Поначалу данная система казалась интересной. Очки умений и X-Factors накапливались между молодежным чемпионатом мира и Мемориальным кубком. Но стоит дойти до самого турнира, как после первого же матча шкала здоровья, разделенная на шесть сегментов, движется по нисходящей — от пикового значения до полного истощения.

Восстановиться можно либо вручную, тратя очки энергии, либо пассивно — за счет дней отдыха. Казалось бы, нормальная практика, но на деле механика оказалась довольно проблемой.

Все дело в том, что один матч полностью сжигает здоровье, а одна единица энергии восстанавливает лишь один сегмент. Четыре дня отдыха не избавляют игрока даже от состояния истощения. А истощение между тем подрывает ряд характеристик, причем просадка некоторых составляет до 15%.

Не попав в основной состав, хоккеист отправляется в АХЛ, а возвращение в НХЛ после восьмиматчевого вызова преподносится как великое событие. Тренер зачитывает мотивационную речь — плохо озвученную и совершенно неуместную — затем команда выходит на лед. В полном составе.

При этом в режиме, посвященном пути от драфта до звезды, не нашлось места для знаковой традиции — круга новичка. Хуже того — за матч не выпадает ни одна ваша смена. Игрок просто нажимает кнопку, чтобы перейти к следующему сочетанию… и встреча подходит к концу.

В таком ритме будьте готовы провести более 30 матчей. По одной смене за игру. Спустя половину сезона игрок возвращение в АХЛ, и единственным на этом этапе желанием остается возможность просто поиграть в хоккей.

Пожалуйста, введите ваш номер карты

NHL 26 X / EA Sports NHL

HUT Seasons — свежая вариация на тему Hockey Ultimate Team для тех, кто не в восторге от Be a Pro. Удовольствие от этого режима скорее получат те, кто любит собирать команду путем открытия паков, или те, кто готов платить за усиление состава.

Сезон в этом разделе состоит из 18 матчей и проходит в офлайне, а за победы полагаются награды и возможность пробиться в плей-офф из двух раундов.

Проблема заключается в том, что HUT Seasons — это по-прежнему не HUT, а значит, EA традиционно подталкивает нас к тому, чтобы задонатить условные $150 (самое выгодное предложение, как ни крути) на микротранзакции — хотя говорить «микро» в этом случае, пожалуй, вряд ли уместно.

В базовом режиме HUT появились свои нововведения, но их слишком много, чтобы перечислить все. Для поклонников онлайна в NHL 26 предусмотрен ранговый режим. Тем, кто покажет класс, открывается путь в HUT Champions — лигу лучших из лучших. Однако, как и в предыдущих случаях, интерес к HUT легко угасает, особенно если учитывать навязчивую философию «мета» как основу сетевой игры.

Морально трудно поддерживать режим, в котором трата денег подразумевает упрощение игры, притом — на один сезон. Ведь все, что куплено в NHL 26, бесследно исчезнет в NHL 27. Потратить $500 и остаться ни с чем? Нет, спасибо.

С релизом нового симулятора мы по-прежнему топчемся на одном месте. Вновь и вновь нам приходится повторять: за полную цену EA предлагает то, что в условной No Man’s Sky дарят бесплатно в рамках нескольких обновлениях на протяжении года.

Иллюзия стараний остается лишь иллюзией, а итоговый результат по-прежнему слаб и не дотягивает до ожидаемого уровня. Игроки, возвращающиеся в цифровой хоккей из года в год, явно заслуживают большего.