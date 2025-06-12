Обзор Lies of P: Overture: Кукольная прелюдия

Lies of P: Overture переносит в прошлое, чтобы углубить свою мрачную интерпретацию «Пиноккио» и рассказать захватывающую историю, в которой предстоит сразиться с витиеватыми врагами в самых разных декорациях.

Как следует из названия, Lies of P: Overture — это приквел к оригинальной соулслайк-игре 2023 года, проливающий свет на события, приведшие к кровавой резне марионеток и последующему краху города Крат. Но в его стальном, механическом сердце — это не столько история о масштабной катастрофе, сколько личная трагедия, переплавленная в жажду мести, — пишет Gamespot

Глобальных изменений в геймплее Neowiz не вводит, зато заметно усиливает нарратив, продолжая развивать атмосферный мир в духе декаданса эпохи модерна — мрачную и искривленную интерпретацию «Приключений Пиноккио» Карло Коллоди. «К сожалению, в жизни кукол всегда находится это “но”, которое портит все» — одна из цитат, приписываемых итальянскому писателю. К счастью, Overture — как раз исключение.

Это не типичный приквел: вместе с верным спутником Джемини главный герой отправляется в прошлое. Доступ к дополнению открывается с девятой главы, если пройти к путеводной звезде «Путь Паломника», но по уровню сложности оно ощущается как контент после финала — испытание куда суровее.

Уже на первых минутах в заснеженном лесу на окраине Крата на вас набрасывается гигантский окаменевший белый медведь с пыточной клеткой вместо головы. Никакого щадящего вступления — только бой. Его движения сочетают рывки, захваты и ритмичные комбо, и с таким зверем как нельзя лучше восстанавливаются навыки контратак и уклонения.

В начале этого пути невозможно узнать, как вы оказались в прошлом, но очень скоро цель становится ясна — таинственный Легендарный гвардеец, оставляющий едва уловимые следы на фоне заката золотого века Крата.

Кампания длится около 15 часов, и ней нет места для раскачки: повествование плотное, ритмичное, с четкой драматургией. Напряжение и тайна сохраняются до конца, даже несмотря на то, что большая часть сюжета раскрывается через необязательные письма и записки, хотя куда большее впечатление производят жуткие сцены — инсталляции из тел жертв, оставленные главным антагонистом.

Они отвратительны и прекрасны одновременно — как картина смерти, в которой уживается и ужас, и эстетика. В сочетании с атмосферными находками окружения Overture отлично нагнетает тревогу и формирует ощущение беспокойства, пронизывающее всю фигуру злодея.

Lies of P: Overture Steam

Жаль, что в финале он больше напоминает злодея из гипертрофированного мультфильма — это совсем не тот интересный образ, с которым игрок сталкивался в оригинальной игре. К счастью, эта сцена длится недолго.

Визуальная стилистика остальной части дополнения держит ту же высокую планку, что и мрачные сцены в лесу: игроку предстоит исследовать окраины Крата, раздираемые агонией разрушения.

И хотя герой впервые ступает в эти места, густой снег, укутывающий улицы, и медленно падающие снежинки вызывают странное чувство ностальгии и детского восторга — редкое для Lies of P эмоциональное состояние.

На этом контраст Overture не заканчиваются: практически сразу после леса вы попадаете в обезумевший зоопарк Крата, где также царят хаос и насилие. Между марионетками в истерике и изуродованными телами жирафов и других зверей встречаются существа, изувеченные, но все еще живые благодаря окаменевающей болезни.

Слон с крокодильей головой, кенгуру с ударом ногой в прыжке, обезьяны с безумным оскалом — все они представляют настоящую угрозу и при этом доставляют невероятное удовольствие в бою.

Такая же насыщенность ощущается и в остальных зонах дополнения — будь то схватки с роботами-цирковыми клоунами, силачами или битвы с рыбой-мечом, выпрыгивающей из воды, чтобы напасть на суше.

Особенно запоминаются сражения с боссами — например, поединок с Маркионой, Кукловодом Смерти. Этот гуманоид с марионеткой, всегда привязанной к себе, демонстрирует, как соулслайк может грамотно реализовать бой с двумя врагами одновременно.

Lies of P: Overture Steam

Когда марионетка готовится к атаке, связывающий их нити вспыхивают оранжевым, предупреждая игрока даже тогда, когда куклы не видно в кадре. Они действуют согласованно, но не подавляюще: Маркиона атакует на дистанции, а марионетка идет в ближний бой. Сражение это непростое, но честное — как и большинство боссов в Lies of P.

Исследование новых локаций радует тем же качеством, что и в оригинале. Уровни по-прежнему полусвободны, с разветвлениями и ловушками, требующими тактики и внимательности.

Вы пройдете по подвесным мостам над вольерами, проберетесь сквозь парк аттракционов с действующим колесом обозрения и каруселью, а затем окажетесь на обломках кораблей, вмерзших в лед под отблески северного сияния. Все эти пространства не только эффектны, но и наполнены смыслом — через них передаются трагедии, которые случились до вашего прихода.

Встречаются в дополнении и приятные неожиданности. Например, все в том же парке можно найти монетки и открыть доступ к тематическим мини-играм — от гигантской версии «ударь крота» до классического тира, с наградами за результат.

Единственным слабым звеном выступает подземная тюрьма-лаборатория, контролируемая алхимиками из высшего класса Крата. Блеклая плитка, пустые каталочные столы, баки с подсвеченной жидкостью и телами — все это выглядит слишком шаблонно и безлико. Геометрия локации продумана, но ей не хватает фирменного характера, присущего остальной игре.

Тем не менее и здесь Overture не забывает удивлять — новыми видами оружия и механическими протезами, расширяющими тактический арсенал.

Один из примеров — лук, позволяющий держаться на расстоянии, выпуская серии стрел. Его заряженный выстрел может сбить врага с действия, и даже при бесконечном боезапасе он остается сбалансированным: чтобы одолеть даже обычного врага, нужно минимум два точных попадания. Этот предмет скорее вспомогателен, но отлично закрывает нишу дальнобойного боя.

Есть и более брутальные варианты: например, когти, словно у Росомахи, с которыми можно вмиг разрывать противников, или «Ганблейд», будто перекочевавший из рук Скволла Леонхарта.

Меч с поэтичным именем «Бледный рыцарь» атакует как обычный двуручник, но при сильной атаке стреляет из встроенного ружья, отправляя героя назад под силой отдачи. Особенно эффектно, когда после этого можно снова выстрелить, чтобы метнуться к врагу и нанести мощный удар.

Единственное разочарование — это оружие становится доступным только в самом конце, и использовать его по-настоящему получится лишь в режиме «Новая игра +».

Новые протезы «Руки Легиона» продолжают расширять боевые возможности героя. Один из них — по сути дробовик: его можно зарядить заранее и сохранить для мгновенного ошеломления врага.

Второй — вращающиеся клинки, которые наносят постоянный урон одной цели. С улучшениями появляется возможность выпускать сразу несколько лезвий, а при возврате одного из них усиливается следующий выстрел. Это универсальное и в то же время выверенное оружие, которое поощряет умелое использование.

Опробовать эти новинки можно и в новых режимах сражений против боссов, добавленных в бесплатном обновлении, вышедшем одновременно с Overture. Оно включает два режима: «Боевые воспоминания» (Battle Memories) и «Марш смерти» (Death March).

Lies of P: Overture Steam

В первом можно повторно сразиться с любым из ранее поверженных боссов — как из основной игры, так и из дополнения. Уровней сложности здесь пять, и на каждом из них параметры врагов усиливаются, а итоговая оценка зависит от скорости победы.

Во втором режиме игрок сам выбирает троих противников для серии сражений без передышки. Насколько они увлекут — зависит от желания возвращаться к уже пройденным боям, но добавление онлайн-таблицы лидеров могло бы вдохнуть в них еще больше интереса.

Куда более важное нововведение является появление двух новых режимов сложности для основной кампании. Прежний уровень стал называться Легендарный преследователь, а новые — «Напутствие бабочки» и «Пробуждения марионетка» — смягчают геймплей в разной степени. Однако описание вводит в заблуждение.

Например, «Напутствие бабочки» заявлен как «очень легкий режим для тех, кто хочет сосредоточиться на истории», но по факту расслабленного прохождения он не дает. Враги наносят меньше урона, а вы — больше, но даже в таком виде сражения остаются напряженными. И все же это шаг в верном направлении: Lies of P становится доступнее для более широкой аудитории, а значит, получает шанс на новую жизнь.

Впрочем, и то, что Overture в какой-то степени представляет собой «еще больше того же самого» — это в целом нормально. Оригинал стал, пожалуй, лучшей соулслайк-игрой за пределами студии FromSoftware, что уже является достижением.

Конечно, если вы только что прошли основную кампанию, дополнение может показаться повтором. Но для тех, кто вернулся к Lies of P после перерыва с момента релиза в сентябре 2023 года, эти новые 15 часов — словно долгожданная встреча. Overture — это начало, которое ставит эффектную точку в уже великолепной истории.