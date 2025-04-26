Школа забытого ужаса. Обзор Post Trauma

Когда-то трейлер Post Trauma от RED SOUL GAMES вспыхнул среди остальных, будто забытый диск в пыльной коробке с играми из детства.

Он обещал возрождение классического survival horror в духе эпохи PlayStation 2, но на движке Unreal Engine 5. Проект планировался как одиночная инициатива, но со временем вырос до мини-команды из трех человек, и с тех пор внимание к нему не ослабевало.

Забегая наперед, стоит отметить: Post Trauma — это один из самых выразительных проектов жанра за последнее время. В нем ощущается влияние The Medium от Bloober Team, тревожного визуального языка Гигера и, конечно же, Silent Hill.

Его образный стиль достоин похвалы, особенно если учесть, что над ним трудилась столь маленькая команда с ограниченным бюджетом.

Колористика, мрачные сюрреалистичные очертания, зловещая тишина и извивающиеся пространства создают постоянное ощущение тревоги и удивления — в лучшем понимании всего перечисленного.

Исследование жуткого мира превращается в гипнотическое погружение, а выбор фиксированных камер — дань классике — позволяет добиться живых композиций, превращая даже обычные помещения в кинематографичные декорации.

Несмотря на выдающуюся художественную работу, в визуальной части встречаются и огрехи: всплывающие текстуры, низкокачественные ресурсы и баги, порой выбивающие из всей атмосферы мрака.

Единственный аспект визуала, который оставил неоднозначное впечатление — это внешний облик главного героя Романа. Перед нами представлен пожилой мужчина, якобы более «узнаваемый» для широкой аудитории. Но его образ не вызвал нужного отклика, что в какой-то степени мешает сопереживать персонажу и в некотором смысле нарушает погружение.

Сюжетная структура Post Trauma напоминает Silent Hill, с редкими диалогами, неочевидными сочетаниями и минимальной композицией. Однако любительский хоррор заходит еще дальше в сторону абстракции.

Post Trauma Steam

Причины такой подачи — будь то творческий выбор или неудачное исполнение — остаются неясными. Наиболее заметным это становится в моменты переключения игры на сюжетные фрагменты с другими персонажами, связь между которыми ощущается довольно слабо.

Впрочем, повествование здесь — не самоцель. Куда важнее атмосфера и восприятие. Эти моменты вызывают лишь легкий дискомфорт на фоне поверхностных нестыковок. Геймплей — вот что действительно важно.

Post Trauma с уважением отсылает к Silent Hill и другим франшизам начала нулевых. Основной акцент в игре сделан на головоломки. Авторы сами называют свой проект «головоломочным хоррором», и это вполне точное определение. Пазлов здесь предостаточно, они сложные, и никакого упрощения, как в современных тайтлах, не предусмотрено.

Уровень сложности головоломок можно оценить выше среднего: порой они напоминают квесты по типу point-and-click. В игре достаточно часто приходится переходить из комнаты в комнату, собирать улики, делать заметки или скриншоты, чтобы распутать одну задачу, поэтому тем, кто не любит ломать голову, здесь будет неуютно, поскольку на этом крепится вся механика Post Trauma.

Если сравнивать ее с чем-то похожим, то на ум приходит Tormented Souls, где головоломки были не менее суровыми. И хотя местные загадки вызывают неподдельное увлечение, назвать их «вознаграждающими за проделанную работу» сложно.

Разгадки зачастую кажутся не столь впечатляющими, как цепочка, приводящая к ним. Подобный недостаток не отменяет удовольствия от процесса, но дает понять, что чего-то все-таки не хватает.

Во время исследования стоит учитывать, что карты как таковой здесь нет. Только редкие неподвижные схемы на стенах. Добавим сюда отсутствие визуальных индикаторов на интерактивные предметы, плюс ракурсы, иногда скрывающие важные детали, и вот герою уже приходится бегать по каждой комнате, кликая на все подряд. Это тормозит темп, создает путаницу и лишнюю суету.

Боевая система — элемент второстепенный. Столкновений с врагами в игре довольно мало, и, похоже, их добавили в большей степени ради атмосферы, нежели для экшена. Тем не менее механика с уклонением и захватом цели выполнена на уровне и чем-то напоминает Silent Hill 2 Remake.

Post Trauma Steam

Безусловно, тем, кто ищет боевик, стоит искать в другом месте, но для поддержания напряжения и общей динамики хоррор предлагает ровно столько, сколько необходимо.

Неоднозначным элементом визуального стиля можно назвать частую смену перспектив с учетом того, что значительная часть игрового процесса сопровождается фиксированной камерой, но внезапно переключаясь на вид от первого лица или «через плечо». Это сбивает ритм и вносит хаос.

Управление в Post Trauma достаточно отзывчивое. Движения плавные, а бои ощущаются насыщенно. Несмотря на статичные камеры, «танкового» управления тут нет. Герой двигается напрямую, как в ремейках Resident Evil или в Tormented Souls.

С технической точки зрения игра напоминает лотерею, которая периодически сопровождается проблемами с производительностью, артефактами, отсутствием звука, поломанными сохранениями.

В среднем на прохождение уходит от пяти до восьми часов — зависит времени, потраченного на головоломки или поиски нужных объектов. Для описываемого жанра продолжительность кажется оптимальной.

Говоря обобщенно, Post Trauma — это достойный эксперимент от маленькой студии, стремящейся возродить дух классики. Проекту нужно немного шлифовки, чтобы заиграть в полную силу. Конечно, он не перевернет жанр, но станет отличным примером того, как можно воспроизводить атмосферу ушедшей эпохи с уважением и стилем.

Художественная подача и пошаговые квесты в игре на редкость хороши. Даже в текущем состоянии проект найдет своего поклонника среди фанатов survival horror.