Обзор Blue Prince: Архитектура хаоса, покоренная разумом

Blue Prince — изящно выстроенная головоломка, в которой с каждым новым слоем открываются все более сложные детали и взаимосвязанные механики.

Представьте себе сложную фигуру оригами. Чтобы понять, как она устроена, вы начинаете осторожно разворачивать уголок за уголком.

С каждым развернутым уголком бумаги вы замечаете под ней еще более замысловатую структуру. Вы разворачиваете и ее, и снова обнаруживаете под ней еще больше мелких деталей.

Тогда вы начинаете гадать, сколько слоев может содержать фигура, и удивляетесь ее замысловатости. В этот момент приходит понимание, что первоначальное впечатление о сложности было лишь поверхностным.

Именно такое ощущение, по мнению Gamespot, вызывает Blue Prince.

Эту игру нелегко описать словами: она построена на въедливости и постоянном удивлении. Но если говорить более простыми словами, то Blue Prince — это роуглайк-головоломка, в которой все вращается вокруг исследования особняка, меняющего меняет форму изо дня в день.

События в игре разворачиваются в таинственном поместье Маунт-Холли. По завещанию оно перейдет в полноправное владение только в случае достижения загадочной Комнаты 46.

Тем временем ночевка в доме находится под запретом — главный герой вынужден обустраивать лагерь поблизости. С наступлением нового дня расположение комнат в доме меняется, а все двери снова закрыты. Игра ведется от первого лица, превращая особняк в живой лабиринт.

Каждое утро вы начинаете у входа — в нижней центральной клетке сетки 5×9. Перед вами три двери, и, открывая одну, вы выбираете, какая из трех возможных комнат окажется за ней. Одни ведут в тупик, другие образуют прямые коридоры или изгибы.

Количество шагов строго ограничено, и каждый переход в новую комнату отнимает один. Уже с первых минут становится очевидной ключевая задача — выстроить маршрут к верхней части сетки, к преддверию, где находится вход в Комнату 46.

Blue Prince Steam

На этом этапе Blue Prince напоминает качественную настольную игру, с клетками, наименованиями и продуманной механикой.

Но вскоре игроку открывается новый слой глубины. Некоторые комнаты обладают особыми свойствами. Так, в гостиной или бильярдной вас ждут мини-головоломки, за которые можно получить полезные предметы. В комнате охраны можно просмотреть инвентарь всего дома в его текущей конфигурации.

Следом вы начинаете замечать цветовую кодировку: зеленые комнаты принадлежат садам, оранжевые — это коридоры, и так далее. Со временем становится ясно: одни помещения способны влиять на поведение других. Головоломка продолжает раскрываться с неожиданной стороны.

Постепенно в распоряжении появляются ключи. Они необходимы, чтобы открывать закрытые двери. Драгоценные камни позволяют создавать особые — самые редкие — типы комнат. Монеты, разбросанные по особняку, можно тратить в торговых залах. Жетоны переброса дают возможность выбрать новый набор комнат.

А еще вы начинаете находить снаряжение. Например, металлоискатель, подсказывающий местоположение монет, или лопату, с помощью которой можно выкапывать спрятанные объекты.

По мере того как вы продолжаете исследовать особняк, игра начинает награждать вас элементами устойчивости — тонкими, но ощутимыми нитями прогресса.

Обсерватория с каждым новым визитом приносит все более щедрые награды — их состав зависит от текущего положения звезд на небе. Со временем вы начинаете получать ежедневное пособие в монетах, что дает преимущество в торговых комнатах уже с самого начала игрового дня.

Blue Prince Steam

В гардеробной можно оставить предмет до следующего посещения и забрать его позже, а одна из комнат и вовсе позволяет навсегда создать совершенно новые помещения.

Один из самых значимых элементов постоянства — это диски с улучшениями. Их можно вставлять в старые компьютеры на базе DOS, разбросанные по некоторым комнатам. Каждый диск дает возможность прокачать случайную комнату, выбрав один из трех бонусов, которые будут действовать вечно.

На первый взгляд эти улучшения кажутся незначительными, но со временем они начинают складываться в мощные комбинации. Поняв принцип их использования, вы начинаете уверенно обыгрывать хаотичность.

Как и во многих «рогаликах», здесь важна идея постепенного прогресса. Но Blue Prince — это прежде всего головоломка, и вместо увеличения урона или устойчивости к яду вы учитесь укрощать случайность самого поместья, подстраивая его законы под свои цели.

В лучших традициях жанра Blue Prince временами может казаться капризной и непредсказуемой. В определенные моменты вы точно знаете, как решить задачу, но вынуждены ждать несколько этапов, прежде чем все условия совпадут.

Вместе с тем практически в любом случае можно добиться пусть небольшого, но прогресса, даже в неудачном заходе.

Но когда вы одержимы желанием довести до конца конкретную цель, отказ системы «сотрудничать» может вызывать раздражение.

И все же главным инструментом прогресса остаются знания, которые вы уносите с собой. В какой-то момент Blue Prince в прямом смысле просит вас завести настоящий, физический блокнот — и это не метафора.

Некоторые комнаты намекают на разгадки головоломок, находящихся совсем в других частях дома. Здесь полно кодов, замков и тайн, которые невозможно решить без записей или феноменальной памяти.

Blue Prince Steam

Эти головоломки устроены так, чтобы момент решения вызывал искреннюю радость. Они словно вплетены в саму ткань игры, не отпуская вас даже после выключения экрана.

Немногие проекты за последние годы требуют подобной вовлеченности. Blue Prince — из тех игр, о которых вы продолжаете думать даже вопреки собственному желанию.

Помимо понимания игровых систем, вы начинаете собирать по крупицам историю самого дома и людей, которые когда-то здесь жили, хотя кто-то, безусловно, предпочтет прикоснуться к этому пласту лишь поверхностно.

Личности, их связи и драмы легко ускользают из внимания, особенно когда разум сосредоточен на головоломках, поэтому вторичный аспект воспринимается скорее как поэма в прозе, нежели линейный сюжет. Но поэма эта достаточно цельная, чтобы понять, что за фасадом игры скрывается отдельная загадка. И вот тут Blue Prince раскрывает свое настоящее волшебство.

Старое поместье живет своей жизнью — его формы, структура и взаимосвязи бесконечно меняются. Многие задачи можно решить множеством способов, и это прекрасно сочетается с принципом игры: вы всегда можете продвинуться вперед, даже если очередной раунд завершился тупиком или неудачей.

Но в какой-то момент вы переходите к новой головоломке, более жесткой, с ограниченным числом строго определенных решений. Сначала это кажется нарушением философии игры, но со временем приходит понимание, что в этом и заключается настоящая элегантность Blue Prince.

Все это поэтапное раскрытие, наблюдение за тем, как устроен механизм — вовсе не самоцель. Да, дом — это коробка с загадками, где каждая комната является отдельным элементом мозаики. Но само поместье — это еще и гибкий инструмент.

Кампания не просто ведет вас сквозь его комнаты. Она обучает, как этим домом управлять. Все испытания — это замки, и Blue Prince учит превращать само пространство в универсальную отмычку, способную открыть любой из них.

Blue Prince — один из самых ярких игровых опытов в своем жанре. Игра одновременно доступна и непроницаема, может вызвать раздражение и восторг.

Подобно десяткам уникальных конфигураций поместья Маунт-Холли, каждая из которых не похожа на другую, эта игра по-настоящему единственная в своем роде.