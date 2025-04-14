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    Состоялся анонс многопользовательской игры DMZ: Nuclear Survival

    Игры Игры для ПК Steam Valve
    Независимые разработчики из Wild Dog сделали анонс многопользовательской игры на выживание DMZ: Nuclear Survival, релиз которой запланирован на ПК в раннем доступе.

    DMZ: Nuclear Survival
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    DMZ: Nuclear Survival

    Игровые действия разворачиваются на территории нового суперконтинента «Пангея», образованного в результате ядерной войны. В рамках заданий игроки займутся исследованием руин, воскрешением и созданием необходимых для выживания предметов ради общей миссии — восстановления цивилизации.

    DMZ: Nuclear Survival

    Внутриигровой мир DMZ: Nuclear Survival будет состоять из различных локаций, включая леса, пустоши, пустыни и заснеженные области. Кампания предусматривает широкий онлайн, а также оффлайн-режим для одиночного квеста.

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