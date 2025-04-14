Состоялся анонс многопользовательской игры DMZ: Nuclear Survival

Независимые разработчики из Wild Dog сделали анонс многопользовательской игры на выживание DMZ: Nuclear Survival, релиз которой запланирован на ПК в раннем доступе.

Игровые действия разворачиваются на территории нового суперконтинента «Пангея», образованного в результате ядерной войны. В рамках заданий игроки займутся исследованием руин, воскрешением и созданием необходимых для выживания предметов ради общей миссии — восстановления цивилизации.

DMZ: Nuclear Survival

Внутриигровой мир DMZ: Nuclear Survival будет состоять из различных локаций, включая леса, пустоши, пустыни и заснеженные области. Кампания предусматривает широкий онлайн, а также оффлайн-режим для одиночного квеста.