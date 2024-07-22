Экс-разработчик Rockstar: фанаты разочаруются GTA 6

На начальном этапе релизафанаты серии рискуют столкнуться с серией разочаровывающих моментов. С таким громким заявлением в публичный доступ ворвался— бывший технический директор Rockstar North, проработавший в компании около 14 лет.

По словам экс-разработчика Rockstar, будущая часть Grand Theft Auto не будет сильно отличаться от предыдущей игры с учетом замедленного технического прогресса. На текущий момент пользователи наблюдают не так много инноваций в индустрии, из-за чего разработчикам тяжелее удивить аудиторию.

На фоне завышенных ожиданий почитатели франшизы, вероятно, могут раскритиковать игру, хотя со временем все равно достойно оценят ее детализацию и проработку.

Релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в следующем году. На начальном новый Rockstar-хит появится на PlayStation 5 и Xbox Series.