2-й таймПари НН — РубинОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку«Пари НН» — «Рубин». Онлайн
  • 16:51
    • Footmercato: «Краснодар» отклонил предложение «Ланса» по поводу трансфера Сперцяна
  • 19:58
    • «Ротор» и «Торпедо» сыграли вничью
  • 19:22
    • «Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы на игру 1-го тура РПЛ
  • 18:59
    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 23 матчей
    Все новости спорта

    Экс-разработчик Rockstar: фанаты разочаруются GTA 6

    Игры Rockstar GTA 6 Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S
    На начальном этапе релиза GTA 6 фанаты серии рискуют столкнуться с серией разочаровывающих моментов. С таким громким заявлением в публичный доступ ворвался Оббе Вермей — бывший технический директор Rockstar North, проработавший в компании около 14 лет.

    GTA
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    GTA

    По словам экс-разработчика Rockstar, будущая часть Grand Theft Auto не будет сильно отличаться от предыдущей игры с учетом замедленного технического прогресса. На текущий момент пользователи наблюдают не так много инноваций в индустрии, из-за чего разработчикам тяжелее удивить аудиторию.

    На фоне завышенных ожиданий почитатели франшизы, вероятно, могут раскритиковать игру, хотя со временем все равно достойно оценят ее детализацию и проработку.

  • Destiny 2: The Final Shape: мастерски созданный эпилог, доведенный до совершенства
  • Именно такой финал заслуживают давние фанаты
  • 18/07/2024

    • Релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в следующем году. На начальном новый Rockstar-хит появится на PlayStation 5 и Xbox Series.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Дифферданж» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Карабах» добьётся крупной победы над соперником?
  • «Линкольн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Киевляне зацепятся за положительный результат?
  • «Динамо» Киев — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Селтик
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Расинг Монтевидео — Уачипато
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •