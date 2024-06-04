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    Strikerz Inc анонсировала бета-тестирование UFL — конкурента EA FC и eFootball

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    Студия Strikerz Inc находится на завершающей стадии разработки футбольного симулятора UFL.

    UFL
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    UFL

    В период с 7 по 9 июня состоится открытое бета-тестирование игры. На текущий момент клиент футсима доступен для загрузки пользователям PlayStation 5 и Xbox Series в цифровых магазинах PS Store и Microsoft.

    UFL

    В честь значимого события Strikerz Inc выпустила короткий трейлер, вместив в несколько секунд технические навыки амбассадора проекта — Криштиану Роналду.

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