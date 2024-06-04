Strikerz Inc анонсировала бета-тестирование UFL — конкурента EA FC и eFootball

Студиянаходится на завершающей стадии разработки футбольного симулятора

В период с 7 по 9 июня состоится открытое бета-тестирование игры. На текущий момент клиент футсима доступен для загрузки пользователям PlayStation 5 и Xbox Series в цифровых магазинах PS Store и Microsoft.

UFL

В честь значимого события Strikerz Inc выпустила короткий трейлер, вместив в несколько секунд технические навыки амбассадора проекта — Криштиану Роналду.

Разработка UFL, в которую было инвестировано около $40 млн, ведется с 2016 года. Помимо консолей текущего поколения, симулятор появится на других популярных платформах.