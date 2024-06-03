Take-Two портирует крупнейшие тайтлы на iOS и Android

Компанияподтвердила намерение выйти на рынок мобильного гейминга. В частности, издатель готовится презентовать свои крупнейшие франшизы —— на устройствах с iOS и Android.

Ответственной за разработку версий для мобильных девайсов станет команда Zynga, которую Take-Two выкупила в 2022 году за $12,7 млн.

Гендиректор компании Штраус Зельник заявил, что процесс портирования займет некоторое время и указал на то, что появление мобильных версий больших тайтлов далеко не всегда оборачивается успехом, хотя амбициозность таких проектов остается очевидной.

Тем не менее трудности не помешают издателю покорить мобильный игровой рынок, убежден Зельник. Однако на данный момент эти планы пришлось отодвинуть в сторону ради других — более значимых — целей.