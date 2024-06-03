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    Take-Two портирует крупнейшие тайтлы на iOS и Android

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    Компания Take-Two Interactive подтвердила намерение выйти на рынок мобильного гейминга. В частности, издатель готовится презентовать свои крупнейшие франшизы — Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и Borderlands — на устройствах с iOS и Android.

    Red Dead Redemption 2
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    Red Dead Redemption 2

    Ответственной за разработку версий для мобильных девайсов станет команда Zynga, которую Take-Two выкупила в 2022 году за $12,7 млн.

    Гендиректор компании Штраус Зельник заявил, что процесс портирования займет некоторое время и указал на то, что появление мобильных версий больших тайтлов далеко не всегда оборачивается успехом, хотя амбициозность таких проектов остается очевидной.

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    • Тем не менее трудности не помешают издателю покорить мобильный игровой рынок, убежден Зельник. Однако на данный момент эти планы пришлось отодвинуть в сторону ради других — более значимых — целей.

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